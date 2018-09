El Suprem del Pakistan allibera l'ex primer ministre Nawaz Sharif

El Tribunal Superior d'Islamabad ha ordenat aquest dimecres l'alliberament de l'ex primer ministre del Pakistan, Nawaz Sharif, en suspendre la condemna de 10 anys de presó per corrupció que complia per no explicar com havia pagat quatre pisos de luxe a Londres.

D'aquesta manera la sala accepta les peticions que havien fet les defenses de Sharif, la seva filla Maryam Nawaz i el gendre, el capità Muhammed Safdar, i dicta "suspensió" de la condemna fins que hi hagi un nou veredicte i una resolució definitiva. Els tres condemnats hauran de pagar una fiança individual de poc menys de 4.000 euros al canvi. A la sortida del tribunal, Ahsen Iqbal, un dels membres destacats de la Lliga Musulmana del Pakistan (PML-N), el partit de Sharif, ha assegurat a la premsa que la decisió dels magistrats suposa "un triomf de la justícia".

"El judici (en què va ser condemnat Sharif) no es va desenvolupar d'acord amb la llei. Es va tractar d'una revenja, un tripijoc abans de les eleccions per mantenir Nawaz Sharif allunyat del procés electoral", ha assegurat Iqbal.

Desenes de simpatitzants de l'exmandatari han mostrat alegria amb crits de "Nawaz Sharif, primer ministre!" "La veritat ha arribat i l'engany se n'ha anat", ha escrit el germà de Sharif i també antic responsable de la formació a Twitter, Shahbaz Sharif.

L'organisme anticorrupció pakistanès que va dictar la sentència de presó contra Sharif i la seva família ha avançat que apel·larà la decisió del Tribunal Superior d'Islamabad. La decisió d'avui del tribunal trenca una tendència de continus revessos de la justícia contra Sharif.

La sentència del 6 de juliol passat es va produir quan faltaven poc menys de tres setmanes per a la celebració de les eleccions generals al Pakistan, en què finalment va guanyar entre acusacions de manipulació el partit Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) d' Imran Khan, una vella estrella del criquet que va ser nomenat nou primer ministre.

Sharif, que quan era primer ministre un any abans havia sigut inhabilitat per corrupció, era a Londres en el moment de l'última sentència, i va ser arrestat al Pakistan una setmana més tard amb la seva filla.

L'exmandatari pakistanès havia sigut condemnat a 10 anys de presó i la seva filla Maryam, considerada la seva hereva política, a 7 anys per tenir en propietat els pisos a Londres, mentre que el marit de la Maryam va ser condemnat a un any de presó per no cooperar.

Opacitat

La inhabilitació el juliol del 2017 pel Tribunal Suprem es va produir per no revelar un sou que va rebre d'una empresa d'un fill, una irregularitat desvelada durant una investigació iniciada arran dels 'papers de Panamà'.

Nawaz Sharif ha denunciat que va ser inhabilitat perquè el seu govern va acusar de traïció davant els tribunals l'exdictador militar Pervez Musharraf, que el va fer fora del poder el 1999 en un cop d'estat. Sharif ja va passar 14 mesos a la presó per intent de segrest de l'avió en el qual viatjava Musharraf i va ser condemnat a cadena perpètua el 1999, però va ser posat en llibertat pel dictador militar a canvi del compromís d'exiliar-se.