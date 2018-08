El Suprem de Veneçuela ordena la detenció de l'expresident del Parlament per l'atac contra Maduro

El Tribunal Suprem de Veneçuela ha ordenat aquest dijous l'arrest del diputat opositor Julio Borges, expresident de l'Assemblea Nacional, a qui acusa d'estar al darrere del presumpte atemptat contra el president Nicolás Maduro. Hores abans s'havia detingut el jove parlamentari Juan Requesens. Amb aquests ja són vuit els suposats implicats amb el magnicidi fallit que ha assenyalat el chavisme, que continua afirmant que van ser finançats pel president colombià Juan Manuel Santos.

El règim de Maduro ja ha activat els mecanismes per facilitar el judici contra Borges i Requesens, a qui l'Assemblea Nacional Constituent, un organisme creat pel chavisme per contrarestar el poder legislatiu sorgit de les eleccions que controlava l'oposició, ha retirat ja la immunitat. Des de la ciutat de Bogotà, on resideix des de fa uns mesos, Borges havia criticat que el govern de Caracas hagués "segrestat" el seu company de partit Requesens, a qui van anar a buscar a casa dels seus pares.

Mi respuesta a las acusaciones de @NicolasMaduro ayer. Nosotros lo vamos a ver fuera del poder, preso y con la obligación de devolverle a los venezolanos todo lo que han robado. pic.twitter.com/IBz2H3SFOK — Julio Borges (@JulioBorges) 8 d’agost de 2018

Lo ocurrido el 4 de agosto fue el intento de asesinar la esperanza y la paz de una nación. No es costumbre en Venezuela la práctica de asesinar al adversario y no permitiremos que la plaga del sicariato se instale en nuestra patria. ¡Habrá Justicia! pic.twitter.com/IuCNm9w1DN — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 d’agost de 2018

El Suprem entén que hi ha prou elements que comprometen Borges "en la comissió flagrant" del delicte d'"homicidi intencional qualificat en grau de frustració en contra del ciutadà Nicolás Maduro" i, en quant al diputat Requesens, avala el seu enjudiciament "després de determinar que hi ha prou elements de convicció per estimar la comissió de delictes de naturalesa permanent", segons ha informat Efe, citant un altre comunicat del tribunal.

Per això ha dictaminat que el diputat es mantindrà "en custòdia per part dels cossos de seguretat", tot i que l'Assembla Nacional ha assegurat que es desconeix el parador de Requesens després que ahir a la nit fos detingut.

El fiscal general de Veneçuela, el chavista Tarek Saab, ha assegurat que almenys 19 persones estan vinculades a l'atemptat i, en aquest sentit, ha indicat que la Fiscalia està fent els tràmits per sol·licitar a Colòmbia "els presumptes finançadors" de l'atemptat, identificats com Rayder Alexander Russo Márquez i Oswaldo Valentín García Colom. Aquest últim és un coronel retirat de la Guàrdia Nacional, segons ha dit.