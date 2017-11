El Suprem valida la victòria electoral de Kenyatta a les eleccions de Kènia

El Tribunal Suprem de Kènia ha validat aquest dilluns els resultats de les eleccions del 26 d'octubre, que van donar la victòria a l'actual president, Uhuru Kenyatta, tot i el boicot de l'oposició. Els magistrats han desestimat dos recursos per anul·lar la victòria, anul·lació que sí que va tenir lloc en els comicis del 8 d'agost, que van quedar sense efectes en detectar-s'hi irregularitats.

Per contra, en aquesta ocasió la principal coalició opositora, la Superaliança Nacional (NASA, per les seves sigles en anglès), no va presentar cap recurs, ja que ni tan sols reconeixia la legitimitat de la mateixa votació i havia cridat al boicot. El seu líder, Raila Odinga, ha reiterat que no accepta la victòria del president i ha assegurat que el tribunal ha dictat sentència favorable pressionat per les autoritats locals.

Als dos recursos contra el resultat electoral, plantejats per l'exdiputat independent Harun Mwau i un grup de tres activistes, se n'hi va unir un de tercer que buscava el processament dels líders de la NASA presentat per l'Institut per al Govern Democràtic.

Després de ser desestimats, Kenyatta, que governa en funcions des de l'agost -encara que pràcticament sense limitacions reals-, podrà prendre possessió el dimarts 28 de novembre.

540x306 Els magistrats del Tribunal Suprem comencen la sessió on han confirmat la victòria de Kenyatta, a Nairobi. / BAZ RATNER / REUTERS Els magistrats del Tribunal Suprem comencen la sessió on han confirmat la victòria de Kenyatta, a Nairobi. / BAZ RATNER / REUTERS

Els mitjans locals mostraven imatges de goig de seguidors del president, encara que també informaven que en els principals bastions de la NASA, com els barris de barraques de Nairobi o les ciutats de l'oest del país, les protestes havien començat.

No obstant això, Philip Etale, director de comunicacions del líder de la NASA, Raila Odinga, va demanar a als seus seguidors en el seu compte oficial de Twitter que "mantinguin la calma" i no "caiguin en cap provocació" mentre "esperen que la direcció del partit anunciï el camí a seguir", informa l'agència Efe.

Odinga va decidir retirar la seva candidatura dies abans de les eleccions en considerar que la comissió electoral no havia dut a terme les reformes necessàries per garantir que no es repetirien les irregularitats que van provocar l' anul·lació dels comicis del 8 d'agost.

No obstant això, el seu nom es va mantenir a les paperetes, motiu pel qual Odinga va instar els seus seguidors a quedar-se a casa i no votar, encara que en algunes circumscripcions ni tan sols es va poder dur a terme la votació perquè es va portar el boicot més enllà i es va impedir que arribessin els materials electorals. Això va provocar un descens de la participació, que va caure del 79,5% al 38,9% i va facilitar una aclaparadora victòria de Kenyatta, que va recollir més del 98% dels sufragis.