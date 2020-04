Surf, pesca i caça, les primeres activitats de la Nova Zelanda lliure de coronavirus

La seva estricta gestió de la crisi del coronavirus ha convertit la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, en una de les líders mundials de referència de la pandèmia. Un mes després d’ordenar el tancament total del país, Ardern ha assegurat aquest dilluns que Nova Zelanda, que compta amb cinc milions de residents, ha aconseguit guanyar “la batalla” contra el coronavirus i que ha arribat el moment de reactivar molt lentament la vida dels neozelandesos. Aquest dilluns a mitjanit el país entrarà en la fase 3 de confinament, una nova etapa que implica l’obertura gradual de les escoles i d'alguns negocis no essencials i la possibilitat de fer activitats com surf, pesca o caça.

El 26 de març, l’executiu d’Ardern va posar en marxa un confinament en què es van tancar oficines, escoles i restaurants, i en què no es permetia l’entrega de menjar a domicili, a diferència d’Espanya. També quedaven tancades les platges, els passejos marítims i els parcs infantils per tal d’assegurar-se que la població es quedava a casa i només feia petits trajectes en el seu barri.

Mantenir la vigilància

Amb 1.469 casos de coronavirus i 19 víctimes mortals fins ara, Ardern ha asegurat que “a Nova Zelanda no hi ha transmissió comunitària no detectada. Hem guanyat la batalla, però hem de mantenir la vigilància si volem seguir així”. En aquest sentit, la primera ministra ha recordat que les reunions socials seguiran estant prohibides i que els ciutadans han de seguir en la seva “bombolla” o només en contacte amb els seus parents més directes.

Per la seva banda, el director general de Salut del país, Ashley Bloomfield, ha explicat que la transmissió del virus s’ha “eliminat”. En aquest sentit, ha detallat que no es tracta que no hi hagi nous casos, sinó que les autoritats sanitàries saben l’origen dels pocs nous casos que es detecten. Actualment, la taxa de contagi de Nova Zelanda està per sota del 0,4.

L’alleugeriment de les restriccions suposa el retorn a la feina d’un milió de treballadors, sempre que els seus centres de treball tinguin un pla de control de la pandèmia i es respecti el distanciament físic. A banda de reactivar el món laboral, el govern neozelandès també obre la porta al retorn de diferents activitats de lleure. Així, els pescadors podran tornar a pescar des dels molls, però no utilitzar embarcacions. També es podrà practicar surf, però en canvi queda prohibit fer esports aquàtics en equip. Per últim, també es permet la caça però només en terrenys privats. “Estem obrint l’economia, però no estem reprenent la vida social de les persones”, ha recordat Ardern.

Pel que fa al sector de la restauració, els restaurants i els bars tornaran a obrir a mig gas ja que la prohibició d’interactuar amb els clients segueix vigent. Això implica que els establiments només treballaran per oferir menjar per endur o per recollir directament als locals, sempre sense mantenir contacte amb els clients. Entre les mesures de seguretat sanitària que hauran de seguir els restaurants s’inclouen normes de distància social que també s’hauran de mantenir dins de les cuines. Algunes botigues també obriran però mostraran les seves col·leccions a través de les seves webs i entregaran les comandes a casa dels clients. També tornaran a l’activitat aquest dimarts el parlament i els jutjats.

Entre les següents passes que valora el govern d’Ardern hi figura la possibilitat de reprendre les comunicacions amb Austràlia, sempre que els dos països tinguin sota control l’expansió del virus. La primera ministra s’ha mostrat esperançada amb la idea de poder crear una “bombolla” entre els països veïns.

D’aquí dues setmanes, l’administració de Nova Zelanda es tornarà a reunir per decidir si es poden rebaixar encara més les mesures restrictives. En aquest període de temps també hauria d'estar disponible l'aplicació del govern per fer seguiment del contacte de la població amb el coronavirus, tal com ja ha fet la veïna Austràlia.

Un dels reptes de futur de la Nova Zelanda desconfinada i d’Ardern, que intentarà un segon mandat a les eleccions programades per a aquest setembre, és reactivar el sector del turisme, la principal indústria del país.