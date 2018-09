Surt a la llum un vídeo inèdit de l'atemptat contra les Torres Bessones

D'aquí a sis dies es compleixen 17 anys de l'atemptat terrorista contra les Torres Bessones, a Nova York. Era l'11 de setembre del 2001, i el record i les conseqüències d'aquell dia encara són presents avui.

Aquest dimecres ha sortit a la llum un vídeo que mostra escenes inèdites de l'enfonsament de les dues torres, colpejades i travessades per dos avions comercials. Les imatges, en què es veu com es van viure des de dins els instants posteriors a l'atac reivindicat per Al-Qaida, van ser enregistrades pel periodista Mark LaGanga, de la cadena CBS, i recullen, per exemple, el testimoni de les víctimes, la reacció dels bombers o dels equips d'emergència o el moment en què la segona torre cau per l'impacte de l'avió.

Els atemptats, perpetrats per 19 membres de la xarxa jihadista liderada per Ossama bin Laden, van causar la mort de més de 3.000 persones, inclosos els terroristes, i van deixar uns 6.000 ferits.