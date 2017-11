Terratrèmol de 6,3 graus sense víctimes a Costa Rica

Un sisme de magnitud 6,3 en l'escala oberta de Richter i diverses rèpliques van sacsejar aquest diumenge la costa del Pacífic central de Costa Rica. El terratrèmol no va provocar víctimes mortals i només va causar danys materials menors, segons ha informat la Xarxa Sismològica Nacional (RSN, per les seves sigles en espanyol).

El tremolor va tenir l'epicentre a l'oceà Pacífic, 19 quilòmetres al sud de platja Jacó, una localitat de la província de Puntarenas, amb una profunditat de 19 quilòmetres, segons la RSN. El sisme, que va tenir lloc cap a dos quarts de nou del vespre (hora local), es va sentir gairebé a tot Costa Rica i va estar originat per la subducció de les plaques terrestres.

Els bombers van informar que el tremolor va ocasionar caiguda d'objectes i de la línia elèctrica en comunitats pròximes a l'epicentre com Jacó, Parrita i Quepos, així com talls d'electricitat, però no va causar danys greus a les infraestructures ni ferits.

Després del sisme es van registrar almenys sis rèpliques fortes de magnituds des de 3,1 fins a 5,2 en l'escala de Richter. Les autoritats costa-riquenyes van fer una crida a la calma a la població, a la qual van demanar que prengués mesures preventives i utilitzés els números d'emergències només per a casos veritablement urgents.