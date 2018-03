Theresa May intenta quadrar el cercle del Brexit, amb Irlanda del Nord com a principal escull

Encara no ha pronunciat el discurs sobre la seva visió del Brexit i del compromís a què voldria arribar amb Europa i amb les diferents nacions del Regne Unit, i Theresa May ja he rebut aquest matí de divendres les primeres crítiques internes. En les pròximes hores, la primera ministra britànica explicitarà en un discurs a Londres què vol aconseguir durant la negociació amb Brussel·les, una proposta llargament esperada, aparentment consensuada amb els diferents sectors del seu govern i partit, que hauria de servir d'alternativa a la presentada aquest dimecres a Brussel·les per la Unió Europea.

En la seva exposició, segons els extractes de la comunicació que ja ha facilitat l'oficina de la 'premier', May exposarà els cinc punts a partir dels quals s'ha de mesurar l'èxit o el fracàs en les negociacions. Cinc punts que serviran, a l'hora, per esbossar les línies vermelles que el seu govern no està disposat a traspassar. "L'acord a què arribem amb la UE ha de respectar el resultat del referèndum." És a dir, ha de ser respectuós amb "el control de les fronteres, les lleis i els diners". I afegeix: "Tot i així, no va ser un vot per [bastir] una relació llunyana amb els nostres veïns".

El quart punt que vol garantir amb l'acord amb Brussel·les el govern de la 'premier' és el manteniment "d'una democràcia europea moderna, oberta, orientada i tolerant". I afegeix: "Una nació de pioners, innovadors, exploradors i creadors. Un país que celebra la nostra història i diversitat". Finalment, el cinquè punt: "L'enfortiment de la nostra unió de nacions i la nostra unió de persones".

Ras i curt, May vol la quadratura del cercle. De moment, Downing Street en cap cas concreta com, per exemple, s'evitarà l'establiment d'un frontera dura entre la república d'Irlanda i Irlanda del Nord. Aquest és el principal escull de les negociacions, però no l'únic. Un factor que pot acabar per trencar-les.

Entre les reaccions negatives que ja ha rebut la primera ministra destaca la de la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon. En una tuit fet aquest divendres ha assegurat que "el temps de la retòrica buida ha passat".

The time for vacuous, meaningless rhetoric like this is long gone. The PM’s speech must set out exactly HOW she intends to achieve her (seemingly contradictory and unachievable if we leave single market/customs union) objectives. https://t.co/0pJXQL3vvI — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 2, 2018

May haurà de resoldre, entre moltes altres incògnites, quins sectors comercials i econòmics es compromet a mantenir dins dels mateixos estàndards reguladors de la Unió. I, després, esperar que Brussel·les ho accepti. El risc, però, és saber si el seu pla arribarà massa tard per influir de forma significativa en la resta de la UE. En qualsevol cas, Londres, en paraules de May, vol "l'acord més ampli i més profund possible, que cobreixi més sectors i per cooperar més plenament que qualsevol acord de lliure comerç [signat fins ara] a qualsevol banda del món actual". I afegeix: "Crec que això es pot assolir perquè és tant en interès de la UE com en el nostre i pel nostre punt de partida únic, on el primer dia tenim les mateixes lleis i les mateixes regles". Realisme o fantasia?