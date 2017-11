May diu als seus diputats que no tolerarà cap intent de frenar el Brexit en fixar dia i hora en què serà efectiu

Una data i una hora concreta i també una amenaça. Els diputats del Partit Conservador britànic s'han despertat aquest matí de divendres amb un advertiment molt dur de la primera ministra, Theresa May. En un article que apareix a la versió impresa del 'Daily Telegraph', la 'premier' fixa el moment de sortida de la Unió Europea (UE) en les 23.00 h del 29 de març del 2019, mitjanit a Brussel·les, exactament dos anys després que signés la invocació de l'article 50 dels tractats europeus per fer efectiva la demanda de divorci.

La data figura en una esmena de llei de retirada de la UE, que els Comuns sotmetran a escrutini a partir de la setmana vinent, i al llarg de tot el mes de novembre, i que el govern ha presentat a última hora d'aquest dijous a la cambra. La votació que en seguirà forçarà els diputats 'tories' que mantenen obertament una postura anti-Brexit a sortir públicament a defensar la seva posició. Però segons escriu al diari conservador, May no permetrà que la voluntat del poble britànic es vegi subvertida. "No tolerarem els intents de cap part per utilitzar el procés d'esmenes a aquest projecte de llei com un mecanisme per bloquejar els desitjos democràtics dels britànics, per frenar o aturar la nostra sortida de la Unió Europea".

A parer de la 'premier', la decisió d'incloure en la primera pàgina del projecte de llei el moment concret de la sortida de la Unió és una prova inequívoca que el govern està disposat a tirar-lo endavant. "Que ningú no dubti de la nostra determinació o la qüestioni, el Brexit té lloc. I figurarà, en negre sobre blanc, en aquesta històrica peça legislativa: el Regne Unit sortirà de la UE el 29 de març del 2019 a les 23.00 h".

L'article és també un intent desesperat de May d'exhibir la seva autoritat dins del partit, després que en el termini d'una setmana, entre l'1 i el 8 de novembre, dos ministres del seu govern hagin sigut obligats a renunciar al càrrec: el primer, el responsable de Defensa, Michael Fallon, per implicació en l'escàndol d'assetjament sexual que afecta Westminster, i la segona, Priti Patel, ministra de Desenvolupament Internacional, per haver enganyat reiteradament tant la 'premier' com el Parlament arran d'uns contactes no oficials amb ministres d'Israel, inclòs el cap del govern, Benjamin Netanyahu.

Per evitar més disputes dins del govern, aquest dijous May ha nomenat en substitució de Priti Patel una altra 'brexiter' considerada pota blava, la diputada Penny Mordaunt.

L'amenaça de May coincideix amb l'inici d'una nova ronda de converses entre Brussel·les i Londres, que hauria de deixar establert l'import de la factura a pagar pels britànics per la retirada. Un cop quedi establert, la UE podria donar el vistiplau per endegar les converses sobre un futur acord comercial entre la UE i el Regne Unit.