May haurà de presentar una alternativa en només tres dies si perd la votació del Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, ha perdut el control sobre el procés del Brexit aquest dimecres a la tarda després que el govern ha sigut derrotat en una moció procedimental clau just a l'inici de la represa del debat sobre la retirada de la Unió Europea, ajornat el mes passat. L'esmena l'havia presentat el diputat conservador Dominic Grieve, ex fiscal general del regne. La possibilitat d'un Brexit sense acord és avui encara més remota que ahir, després que el Parlament hagi aconseguit una eina per fer sentir la seva veu amb molta més força.

La derrota, per 308 vots contra 297, obliga ara la 'premier' a presentar en només tres dies de sessions –sis dies naturals, és a dir, a tot estirar el dilluns 21 de gener– una alternativa al seu pla de sortida de la UE si la setmana vinent, com tot fa preveure, els Comuns refusen el pacte a què la UE va arribar amb Londres el 25 de novembre i el tomben.

Fins ara la legislació del Brexit només condicionava Downing Street a proposar altres opcions –en cas que el pacte amb Brussel·les no sigui aprovat– com a molt tard en 21 dies. Atès el calendari actual, la data se situava al voltant del 21 de febrer i deixava només cinc setmanes de marge en relació amb la data oficial per al divorci amb la UE, el 29 de març. Ara, en canvi, el procés s'ha accelerat i May només tindrà aquests sis dies naturals per, potser, aconseguir noves concessions de Brussel·les i intentar tornar a presentar el seu pla al Parlament o bé per posar damunt de la taula una altra possibilitat.

En qualsevol cas, l'esmena tot just aprovada –gràcies entre altres coses als vots de gairebé una vintena de diputats conservadors– permetrà que durant el debat en què May presenti el seu nou full de ruta els diputats puguin proposar-ne d'altres i obrir, doncs, la porta a qualsevol opció fins ara pràcticament impossible: des d'instar el govern a negociar durant més temps amb Brussel·les fins a una altra aproximació al Brexit, com ara acceptar formar part de la unió duanera i del mercat únic, o triar el model noruec com a futur patró de relació amb la UE. Els diputats fins i tot podrien presentar una esmena que demanés o bé la celebració d'un segon referèndum o bé retardar la data de sortida de la UE o, encara, revocar l'article 50.

Alguns diputats 'brexiters', però, ja han argumentat contra la possibilitat de presentar esmenes a l'hipotètic pla B del govern. És el cas de Jacob Ress-Mogg.

The vote that the Government has just lost does not affect Brexit. It merely requires a motion to be tabled not even debated. — Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) January 9, 2019

La nova derrota de May arriba menys de vint-i-quatre hores després que el 'cabinet' perdés una altra esmena a la llei de pressupostos que, a la pràctica, lliga les mans del govern a l'hora de recaptar més impostos i destinar més recursos a la preparació d'un Brexit sense acord.

La votació, que ha tingut lloc aquest dimecres a primera hora de la tarda, ha estat precedida d'un agre debat entre el president de la cambra, John Bercow, i els diputats conservadors partidaris del Brexit. La majoria d'aquests últims han interpretat que Bercow ha estat parcial a favor dels 'remainers' pel fet d'acceptar a tràmit l'esmena de Dominic Grieve.