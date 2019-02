May i Juncker es donen temps fins a finals de febrer per arribar a un acord sobre el Brexit

Cop de pilota cap endavant de Theresa May i de la Unió Europea (UE) per resoldre l'interminable bloqueig del Brexit, després que aquest dijous s'hagin trobat a Brussel·les la primera ministra britànica i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. En un comunicat conjunt emès poc després de migdia, els dos líders s'han emplaçat a celebrar una nova trobada a finals de febrer per "avaluar les converses" que els dos respectius equips s'han compromès a tirar endavant per "trobar un camí que permeti obtenir el suport més ampli possible del Parlament britànic" per a l'acord de sortida.

El fet d'admetre que encara passaran un mínim de quinze dies abans que May i Juncker es tornin a trobar referma, una vegada més, la idea molt comuna entre els cercles polítics de Westminster que Theresa May està jugant amb el temps, per arribar al març amb la mateixa disjuntiva que ha ofert als parlamentaris des del primer dia: o aproven el seu pacte o el Regne Unit sortirà de la UE sense firmar-ne cap. En tot cas, amb aquest nou calendari establert aquest dijous, la votació clau sobre l'acord del Brexit no tindrà lloc abans del mes vinent.

En el comunicat conjunt, tant May com Juncker destaquen un cop més les seves conegudes línies vermelles: Londres, que vol canvis en l'acord de divorci, pactat el 25 de novembre de l'any passat; Brussel·les, que no està disposada a renegociar-ho. La concessió que fa la UE és la possibilitat d'afegir clarificacions "a la declaració política acordada per la UE-27 i el Regne Unit per ser més ambiciosos pel que fa a continguts i rapidesa en [l'establiment de] la futura relació entre la Unió Europea i el Regne Unit".

El fet que Brussel·les es negui a reobrir l'acord de sortida contradiu la promesa feta per Theresa May als seus parlamentaris en el sentit que negociaria "canvis legalment vinculants". Des d'aquest punt de vista, doncs, les opcions de May per aconseguir que el seu pacte s'aprovi passen només per continuar afegint pressió als diputats que temen més una sortida sense acord, ja que pràcticament es descarta que el sector 'brexiter' dels 'tories' i els nacionalistes nord-irlandesos del DUP li puguin donar suport.

Com a part de les immediates converses que les dues parts han de mantenir els pròxims dies, Michel Barnier, negociador en cap de la UE, i Stephen Barclay, ministre del Brexit, es reuniran dilluns que ve.

Els canvis que ha demanat May són fruit de la doble votació que ha celebrat sobre aquest pacte el Parlament de Westminster. La primera, el 15 de gener, en què va ser rebutjat per una majoria de 230 vots. I la segona, el 29 de gener, en què els comuns van instar la 'premier' a buscar noves fórmules per substituir la salvaguarda sobre la frontera de l'illa entre el nord i la República d'Irlanda. Només amb aquests canvis la cambra podria donar suport a l'acord.

La trobada de May amb Juncker ha tingut hores després que, aquest dimecres, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, fes unes declaracions molt poc diplomàtiques en què es preguntava "com seria aquest lloc especial a l'infern per a aquells que van promoure el Brexit sense ni tan sols un esbós d'un pla per fer-ho amb seguretat". Aquestes explosives declaracions han encès d'indignació tant les xarxes com les portades dels diaris més antieuropeus del Regne Unit. Tusk ho va dir al final de la seva compareixença amb el primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, en què aquest va tornar a assegurar que el pacte de divorci no es renegociaria.

Les converses d'última hora entre Londres i Brussel·les tenen lloc just quan falten cinquanta dies perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea. Al llarg del dia, May també s'ha de trobar amb Antonio Tajani, president del Parlament Europeu, Guy Verhofstadt, cap del grup parlamentari encarregat del Brexit, i Donald Tusk, president del Consell.