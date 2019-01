Theresa May sobreviu al primer intent de Corbyn d'acabar amb el seu govern

Sense sorpreses. Vint-i-quatre hores després d'haver sofert la derrota més gran que ha patit mai un primer ministre britànic en tota la història del parlamentarisme de Westminster, Theresa May ha sobreviscut a la moció de censura que aquest dimarts va interposar contra el seu govern el líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn. May se n'ha sortit amb 325 vots a favor i 306 en contra. Immediatament després, i a diferència del que va fer dimarts després de la votació del seu pla del Brexit, ha convidat a converses els líders de tots els partits de l'oposició per intentar trobar una via de consens per sortir del laberint del Brexit. Corbyn li ha exigit, per participar en les negociacions, que descarti la possibilitat d'un no acord amb la UE.

No han servit de res les crides de Corbyn a la dimissió de May i el "seu govern zombi". Durant el debat, el cap de l'oposició ha exposat les raons per les quals la cambra havia de retirar el suport a la 'premier': "Aquest executiu no pot governar i no pot obtenir el suport del Parlament en l'assumpte més important a què fa front el nostre país. Qualsevol altre primer ministre anterior que s’hagués trobat en aquesta situació hauria dimitit i hauria convocat eleccions. És el deure d’aquesta Casa [dels Comuns] demostrar lideratge on aquest govern ha fallat i aprovar la moció de censura perquè la gent d’aquest país decideix quins han de ser els seus parlamentaris i quin el seu govern", ha dit.

Amb l’habitual pell de cocodril amb què May es recobreix quan assisteix com a diana al pim-pam-pum del Parlament, ha actuat com si la desfeta soferta dimarts no hagués estat per una diferència de 230 vots sinó només per 30. "Ahir [per dimarts] la moció que va ser derrotada era sobre l’acord de retirada de la Unió Europea. Però avui la qüestió és una altra. El pròxim pas haurien de ser unes eleccions generals? Seria el pitjor que podríem fer. Aprofundiria la divisió quan necessitem unitat, duria el caos quan necessitem certeses i ens retardaria quan necessitem avançar."

Aquest dijous, Theresa May començarà els contactes amb diferents parlamentaris –però no amb el líder laborista, Jeremy Corbyn– per intentar trobar una sortida al laberint del Brexit. Dilluns de la setmana vinent s'haurà de presentar als Comuns una altra vegada amb un pla B. Un pla B que sembla, a hores d'ara, que serà el mateix que va ser esclafat dimarts. Potser amb algun retoc, embolicat en un nou paper, però bàsicament el mateix.

A diferència de la qüestió de confiança a què May va ser sotmesa pel seu propi partit el desembre passat –que va superar tot i tenir un terç del partit en contra–, que no es pot repetir fins al cap d'un any, el laborisme podria presentar en els propers dies o setmanes altres mocions de censura, en especial si el rumb que pren el govern és el del no acord. En aquest cas, molt possiblement un nombre suficient de diputats 'remainers' conservadors optarien fins i tot per tombar el seu propi govern per tal d'evitar el que consideren una veritable catàstrofe.