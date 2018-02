Tones de brossa inunden les costes del Líban

L’estampa hivernal que ha deixat l’últim temporal al Líban no són escenes de neu a les teulades o a la vora de la carretera, sinó un riu infecte de bosses d’escombraries i residus que ha cobert la costa de Beirut. Aquesta situació, malauradament, es repeteix cada any, tot i els “esforços” del govern libanès, que el 2016 va posar en marxa un pla de gestió de residus, després de les massives manifestacions per la crisi de les escombraries del 2015 arran del tancament de l’abocador de Naameh, on es dipositava la brossa de Beirut i el Mont Líban. Aquestes piles de deixalles de plàstics sobre les platges demostren que encara queda molta feina per fer al Líban.

Anys de mala gestió dels residus sòlids han portat conseqüències perilloses per a la salut pública. “La crema d’escombraries a cel obert en els més de 150 abocadors a tot el país s’ha estat fent durant dècades. La contaminació ambiental és molt elevada, la qual cosa representa un risc per a la salut de les persones que viuen a prop dels abocadors”, adverteix Bassam Khawaja, autor de l’últim informe de Human Right Watch (HRW), Com si estiguessis inhalant la teva pròpia mort, sobre els riscos en la salut per aquesta pràctica.

Segons l’informe de HRW, cada any prop de 1.500 persones moren al Líban per malalties relacionades amb la contaminació de l’aire, com el càncer de pulmó, la bronquitis crònica i l’asma. Aquestes xifres alarmants passen de puntetes pels passadissos del ministeri de Medi Ambient, al centre de Beirut, que el 2015 va ser escenari de la batalla campal entre manifestants i forces de seguretat.

Com a solució a curt termini després de les violentes protestes, el govern libanès va aprovar un pla d’emergència l’any següent que va suposar l’obertura de dos abocadors temporals al barri armeni de Bourj Hammoud (a la zona portuària de Karantina) i a la zona anomenada Costa Brava (al costat de l’aeroport internacional) que voreja el litoral de Beirut. A llarg termini, l’executiu libanès ha decidit apostar per les incineradores.

“El govern no vol aplicar un sistema de gestió de residus sostenible. Tots els partits polítics estan a favor d’implantar incineradores a tot el Líban per guanyar diners”, denuncia l’ARA Paul Ali Rashid, de l’organització Terre Liban. “La idea és treure-li el màxim profit econòmic però no solucionar el problema de les escombraries, es tracta d’un projecte de corrupció a gran escala, organitzat per aquest govern-màfia”, critica l’ecologista.

“La gent no és conscient del problema que suposen per a la salut pública les incineradores. No s’ha fet cap estudi sobre les conseqüències mediambientals ni en la salut, de manera que la gent desconeix la gravetat de la situació”, adverteix l’ecologista.

“Nosaltres hem fet estudis sobre la contaminació de l’aigua i del mar Mediterrani també i els hem presentat a les ambaixades europees. Els governs europeus són tan culpables com el libanès perquè veuen què està passant al Líban i no fan res”, es queixa Ali Rachid.

Les escombraries literalment estan envaint el Líban. Sense un control de la població ni dels espais per donar alberg a l’alt nombre de refugiats que hi ha al país, els residus sòlids s’escampen per tot arreu. Al costat del riu Litani, a les esplanades, als campaments de refugiats, als vessants de les muntanyes i al costat del mar hi ha muntanyes d’escombraries. Al port pesquer de Karantina s’ha format un arxipèlag d’escombraries, en què, a més de residus sòlids, n’hi ha de químics, provinents d’un antic abocador que va començar a funcionar després de la guerra civil (1975-1990).

“Aquí ja no es pot pescar, l’aigua està contaminada. La muntanya de fems està rebentant l’ecosistema, el Mediterrani que ens pertany a tots. Només es pot aprofitar quan hi ha corrents d’aigua o sortim a pescar en alta mar”, rebla l’ecologista.