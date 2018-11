Tots els escenaris de Theresa May

Gibraltar és l’última pedra a la sabata de Theresa May abans d’encarar la setmana més complicada per a la ratificació de l’acord pactat amb la Unió Europea. La inesperada reacció espanyola afegeix incertesa a Brussel·les i, per uns dies, ha traslladat la pressió de Downing Street a la Rue de la Loi, on hi ha la seu de les institucions europees. Però la primera ministra britànica encara necessita aclarir el seu futur i el de l’acord negociat amb la UE en el cara a cara definitiu al Parlament de Westminster. El pes de l’aritmètica parlamentària decidirà quina opció li pot quedar encara a May, perquè la votació de l’acord sembla encaminada indefectiblement cap a la derrota. I la primera ministra està atrapada sota el foc creuat de dues ales oposades del seu propi partit.

Altre cop, tots els escenaris de futur es poden reobrir: el no acord, la negociació d’un nou tracte diferent, l’oferiment d’una qüestió de confiança al Parlament que decideixi la sort de May, la convocatòria d’eleccions generals anticipades, la pressió per fer un segon referèndum, o que els diputats s’acabin empassant el paquet en un nou intent posterior.

Les primeres enquestes d’opinió després de tancar la negociació amb Brussel·les, en lloc de calmar els ànims, constataven que l’oposició al Brexit, lluny de reduir-se com s’esperava, ha seguit creixent. I, segons les últimes enquestes de YouGov, els britànics en general no estan gens contents amb l’acord negociat. Gairebé sis de cada deu votants del Leave (58%) consideren que el text final no està en la línia del que es va votar. També ho creuen un bon nombre de votants del Remain (41%).

Alternatives (im)possibles

Tots els obstacles continuen sent enormes. I cap opció sembla que tingui prou consens per imposar-se.

No es pot convocar un nou referèndum si el govern no introdueix la legislació necessària, expliquen els experts del Centre for European Reform, centre d’anàlisi de l’europeisme britànic. A més, la majoria dels dirigents tories veuen la possibilitat d’un altre referèndum com un anatema. El líder laborista, Jeremy Corbyn, també ha dit que el Brexit no es pot revertir i s’ha mostrat contrari a una nova consulta. I amb quina pregunta?

La por a una sortida caòtica sense acord forçaria el Regne Unit a parar el rellotge, demanar una pròrroga del període transitori i tornar a negociar. Però “ni tan sols és clar que la mateixa May pugui presidir el funeral per l’acord -escriu Peter Kellner, investigador del Carnegie Europe-, perquè “les perspectives d’un desafiament dels seus companys parlamentaris conservadors per desbancar-la del lideratge del partit segueixen augmentant”.

“El que defineix els brexiters és una sobreestimació”, assegura anònimament un ministre del gabinet May al setmanari Politico. “Sobreestimen la força de la Gran Bretanya en les negociacions; sobreestimen la seva força dins el grup parlamentari i al Parlament en general”, insisteix aquest ministre. Amb el mateix convenciment, els partidaris del Brexit dur han menystingut, fins avui, la tenacitat d’una Theresa May a punt per viure una altra setmana crucial.