Tots els holandesos seran donants d’òrgans per llei

El senat holandès va donar ahir el vistiplau a la polèmica llei del donant, que converteix automàticament tots els seus ciutadans de més de 18 anys en donants d’òrgans, amb excepció dels que hagin comunicat en vida i de manera explícita que no hi estan d’acord.

Les persones no s’oposin a cedir els seus òrgans en morir i que després de rebre dues cartes d’avís per aclarir el seu posicionament no hagin donat una resposta veuran com s’inclou en el seu carnet les paraules “No s’hi oposa”. Altrament, si els familiars, per diferents motius, estan en contra d’aquesta donació, serà totalment lícit no procedir, encara que el seu parent difunt hagi donat el seu consentiment.

Aquesta llei, que va ser proposada per la liberal del partit Demòcrates 66 (D66) Pia Dijkstra, ja havia sigut aprovada pel congrés per un ajustat resultat: 75 a 74. En la votació d’ahir a la cambra alta la proporció de vots a favor i en contra va ser semblant: 38 a 36. La decisió genera controvèrsia i alhora obre un debat ètic i moral pel fet que un govern tingui la potestat de decidir sobre què fer amb els òrgans dels seus ciutadans. El líder populista conservador Geert Wilders -del partit ultradretà PVV-, que s’ha oposat a la proposta de Dijkstra, ha al·legat que “el cos dels holandesos no és propietat de l’estat, és seu”, i ha afegit que “no prendre una decisió ja és una manera de decidir”.

El futur de la ‘llei del donant’

Tot i que aquesta llei podria generar més costos i problemes que l’actual, la proposta busca reduir el nombre de persones que cada any moren esperant un òrgan. L’any passat van ser 132 persones les que van perdre la vida. S’espera que la llei entri en vigor l’1 de juliol del 2020 i que alhora se sustenti en una bona campanya que expliqui al ciutadà en què consisteix i com actuarà la llei.