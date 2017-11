El personal de l'ONU pot tornar al Iemen però el bloqueig a l'ajuda humanitària es manté

L'Aràbia Saudita ha donat permís aquest divendres a l'ONU perquè els seus treballadors tornin al Iemen, amb la qual cosa aixeca parcialment el bloqueig instaurat fa dues setmanes al país, però no els ha permès que desembarquin els seus vaixells amb blat i medicines.

En els últims dies s'han incrementat les pressions sobre Riad perquè aixequi el bloqueig i permeti l'entrada d'ajuda humanitària al país, que pateix una gran crisi de fam. Fonts nord-americanes expliquen que el secretari d'estat dels EUA, Rex Tillerson, va mantenir una trucada de 45 minuts amb el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, per reclamar-li que aixequi el bloqueig als ports i aeroports iemenites.

Mitjans locals van informar dimecres que havia aterrat el primer avió de Creu Roja amb ajuda humanitària, només un, però aquestes informacions no estan confirmades i altres mitjans asseguren que el bloqueig total encara es manté. L'Aràbia Saudita, de fet, va dir dimecres que permetria aquestes arribades, però aquest divendres no ha donat permís a l'ONU perquè enviï els seus vaixells d'ajuda humanitària al país.

Diverses ONG que operen a la zona asseguren que el bloqueig en el port d'Al-Hudaida i en l'aeroport de Saná continua, segons informa el diari 'The Guardian'.

El portaveu de l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA), Jens Laerke, ha assegurat aquest dijous que "fins ara no hi ha hagut cap moviment en relació al suposat aixecament del bloqueig saudita sobre el Iemen".

Laerke també ha explicat que tant els activistes com els grups pro drets humans que són a la zona encara segueixen esperant permisos per enviar ajuda als iemenites.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el gerent de Red Sea Ports, Yahya Sharaf El-Deen, que és l'autoritat responsable de molts dels ports que hi ha en el mar Roig. "No ha atracat cap vaixell al port de Hodeida ni cap embarcació s'ha comunicat amb l'oficina de control d'aquest port ni del de Salef, al contrari del que s'ha dit en els mitjans de comunicació dels agressors", va indicar El-Deen en unes declaracions al diari 'Euronews'.