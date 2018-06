Tres dels presentadors més mediàtics dels EUA s'uneixen contra Trump

Stephen Colbert, Jimmy Fallon i Conan O'Brien són, probablement, els tres presentadors televisius més mediàtics dels Estats Units. La competència els havia portat a ser rivals directes, però des de fa uns mesos l'enfrontament amb el govern de Donald Trump els ha convertit en aliats.

Una mostra d'aquesta unió es va viure dimarts a la matinada, quan tots tres van protagonitzar una paròdia per respondre a les crítiques que Donald Trump els havia llançat en diverses ocasions. El president nord-americà els havia acusat de "no tenir talent", de portar "mala vida", de ser unes "ànimes perdudes", i de ser "escòria". Durant un míting a Carolina del Sud, dilluns a la nit, Trump va intensificar els retrets. I aquest episodi va ser la gota que va fer vessar el got.

Els presentadors van utilitzar precisament aquests insults durant el vídeo per fer ironia dels atacs de Trump. Entre ells s'anomenaven "ànima perduda" o explicaven que "no tenien talent". "Hola, escòria!", deia Fallon. "Hola, ànima perduda!", contestava Cobert, que parlaven a través d'una videotrucada.

"Trump és president?"

Llavors a la conversa s'hi afegia Conan O'Brien, que apareixia a la pantalla amb la cara plena d'escuma perquè s'estava afaitant. Semblava bastant despistat i assegurava que no sabia que Donald Trump s'havia convertit en el president dels Estats Units. "I com ho està fent?", preguntava un cop era conscient de la notícia. Els altres dos, desconcertats, afirmaven que "no li estava anant gaire bé".

En aquest vídeo hi ha la resta de la conversa, on a través de l'humor els tres còmics busquen deixar en evidència el president nord-americà.

Es tracta d'un episodi més de la pugna que existeix entre bona part dels periodistes dels Estats Units i Donald Trump, que s'ha enfrontat en diverses ocasions amb bona part dels mitjans de comunicació del país des que va arribar al poder el 2017.