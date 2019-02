Tres avions militars dels EUA aterren amb ajuda humanitària a la frontera amb Veneçuela

Tres avions militars dels Estats Units han aterrat a Colòmbia amb tones d’ajuda humanitària per a Veneçuela, tot i que encara no està clar que tot aquest material pugui entrar al país sud-americà a causa de les traves que posa el govern de Nicolás Maduro.

Els avions C-17, amb una capacitat de 77,5 tones cadascun, transporten menjar, 'kits' d’higiene i medicaments. Procedents de la base militar nord-americana Homestead, situada al sud de Miami, han arribat aquest dissabte a la tarda a l’aeroport Camilo Daza, a la ciutat colombiana de Cúcuta, que fa frontera amb Veneçuela. Allà han sigut rebuts amb tots els honors pel director de l’Agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional (USAID), Mark Green; l’ambaixador de Colòmbia a Washington, Francisco Santos, i Lester Toledo, l’encarregat de l’assistència humanitària de Juan Guaidó, que s’ha proclamat president interí de Veneçuela.

“L’ajuda que veuen i que acaba d’arribar ha sigut sol·licitada pel president interí Juan Guaidó, en coordinació amb el govern de Colòmbia”, ha afirmat el responsable de la USAID en una roda de premsa a peu de pista, mentre diversos operaris descarregaven les caixes dels avions. Així mateix, el representant nord-americà ha destacat que més avions amb ajuda arribaran a Colòmbia en els pròxims dies, i ha aclarit que aquesta assistència no prové només dels Estats Units, sinó també d’altres països que volen ajudar Veneçuela.

Guaidó ha assegurat que tota aquesta ajuda humanitària entrarà a Veneçuela el 23 de febrer, però no ha detallat com ho aconseguirà donat el bloqueig del govern de Maduro. De moment s’està formant un exèrcit de voluntaris per transportar el material al país, però les forces armades veneçolanes hi impedeixen l’accés.