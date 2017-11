Tres morts en un tiroteig dins d'uns magatzems a Colorado

Tres persones han mort en un tiroteig que s'ha produït aquest dijous a la matinada, hora d'aquí, en uns magatzems de la cadena nord-americana de supermercats Walmart a la localitat de Thornton, un suburbi d'uns 120.000 habitants als afores de Denver, a l'estat de Colorado.

En un inici, el departament de Policia de Thornton ha comunicat que com a resultat del tiroteig havien mort dos homes i que una dona havia quedat ferida i havia estat traslladada a l'hospital. Finalment, hores més tard, aquesta dona hospitalitzada també ha acabat morint.

UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 de novembre de 2017

Els agents segueixen buscant l'home armat que hauria entrat "tranquil·lament i despreocupadament" als magatzems i que hauria obert foc de manera indiscriminada contra dependents i compradors, poc després de les sis de la tarda, hora local.

Segons ha explicat a Reuters Aaron Stephens, un home de 44 anys que estava comprant en el moment que s'han produït els fets, "els empleats i els clients han començat a cridar" mentre fugien del centre comercial. "Jo també he fugit, perquè no volia que em disparessin", ha dit Stephens, que no ha vist d'on venia el tiroteig ni ningú que hagués rebut trets.

540x306 Una ambulància surt dels magatzems Walmart, a Thornton, on ha tingut lloc el tiroteig aquesta matinada / RICK WILKING / REUTERS Una ambulància surt dels magatzems Walmart, a Thornton, on ha tingut lloc el tiroteig aquesta matinada / RICK WILKING / REUTERS

En l'última piulada al seu compte de Twitter, la policia de Thornton, ha informat que encara no s'ha detingut ningú amb relació a l'atac. Tot i així, es té constància que el sospitós, que vestia una jaqueta negra, una camisa de color granat i uns texans, hauria fugit en un cotxe vermell.

Walmart shooting incident, person and vehicle of interest, remain anonymous, call Crime Stoppers 720-913-7867 pic.twitter.com/PFNbEALpbG — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 de novembre de 2017

El portaveu del departament de Policia de la localitat, Victor Aliva, ha explicat en declaracions als mitjans que no hi ha cap indici que el tiroteig fos un acte terrorista perquè ningú l'ha reivindicat. De tota manera, ha dit: "No podem descartar res".

Els tirotejos als Estats Units són força habituals. Segons un estudi recent del grup Everytown for Gun Safety, en els últims set anys la població nord-americana ha vist més de 150 tirotejos massius -es defineixen així quan hi ha un mínim de quatre víctimes mortals-. I cada any es registren unes 33.000 morts per arma de foc (20.000 de les quals, per suïcidi).