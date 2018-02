Tretze morts en estavellar-se un helicòpter que visitava la zona afectada per un terratrèmol a Mèxic

Tretze persones han mort i quinze més han resultat ferides en l'accident de l'helicòpter que traslladava al ministre de l'Interior mexicà, Alfonso Navarrete, i el governador de Oaxaca, Alejandro Murat, que van resultar il·lesos, segons han informat avui fonts oficials.

L'helicòpter de la Força Aèria Mexicana estava arribant a Jamiltepec divendres a la nit per avaluar els danys ocasionats pel terratrèmol de 7,2 que divendres va sacsejar el centre i el sud del país, quan va caure . L'aeronau, que traslladava autoritats, personal militar i de protecció civil, es va precipitar a terra en una zona on hi havia diversos vehicles i va xocar contra ells.



Dotze persones, entre elles tres menors, van morir en el lloc de l'incident i una més va morir a l'hospital de Jamiltepec, segons ha indicat aquest dissabte la fiscalia estatal.



Autoritats de l'estat d'Oaxaca i funcionaris federals van arribar al lloc de l'incident per procedir a l'aixecament i identificació de les víctimes.



El terratrèmol d'aquest divendres a Mèxic, amb 7,2 en l'escala de Richter, no ha deixat víctimes mortals, però sí danys menors en diverses comunitats d'aquest estat del sud de Mèxic.