El Tribunal Suprem dels EUA avala el veto migratori de Trump

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha atorgat aquest dimarts una de les victòries més grans al president Donald Trump després de donar suport al seu veto migratori, la prohibició d'entrada als Estats Units dels immigrants procedents de diversos països, la majoria d'ells musulmans.

Per una majoria de 5 contra 4, amb el bloc conservador a favor, el Suprem aprova el veto i posa fi a la pugna judicial encetada per diversos estats contra el que consideraven una mesura discriminatòria contra els musulmans. El més alt tribunal dels Estats Units considera que els demandants no han pogut provar que el veto violi la llei d'immigració dels Estats Units o la primera esmena de la seva Constitució que protegeix la llibertat de religió. El secretari de Justícia, John Roberts, ha explicat que el govern ha pogut provar, en canvi, la "justificació de seguretat nacional".

La sentència afirma la potestat presidencial de decidir qui té permesa l'entrada als Estats Units, de manera que obre la porta al fet que Trump afegeixi encara més països a la llista negra. La llistat actual, anunciada el mes de setembre passat, prohibeix l'entrada als Estats Units a la majoria de persones de l'Iran, Líbia, Somàlia, Síria i el Iemen.

El veto ja es va posar en marxa al desembre, tal com ho va permetre el Suprem, mentre seguia en marxa el procediment judicial. Els estats demandants al·legaven que el veto estava motivat per l'animadversió de Trump contra els musulmans i demanava prendre en consideració les paraules del president quan era candidat a la presidència i va prometre "una prohibició total als musulmans d'entrar als Estats Units".

El veto migratori ha sigut, juntament amb el mur a la frontera amb Mèxic, el segell distintiu del president Trump en matèria migratòria. Va ser, de fet, una de les primeres mesures que va aprovar, la seva primera setmana a la presidència, tot i que va quedar aturada als tribunals fins al desembre passat.