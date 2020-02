Triple empat que inclou el Sinn Féin, segons un sondeig

Extraordinari resultat electoral a la república d’Irlanda en les eleccions celebrades ahir. D’acord amb un sondeig a peu d’urna, que va fer públic la televisió irlandesa i el diari Irish Times al tancar els col·legis electorals, a les 23 h, hora de Catalunya, s’hauria registrat un triple empat entre els grans partits del país.

Fins ara, tradicionalment, el poder se l’alternaven el Fine Gael, del primer ministre Leo Varadkar, i el Fianna Fail, del cap de l’oposició Micheál Martin. I així havia estat des de la formació de l’estat independent. Però la jornada d’ahir, segons l’enquesta, hauria catapultat també els republicans del Sinn Féin, que lidera Mary Lou McDonald, a una posició dominant. Cadascun dels tres partits hauria aconseguit el 22% dels vots, amb una diferència de dues dècimes entre el Fine Gael (22,4%) i el Fianna Fail (22,2%), mentre que els republicans s’haurien quedat enmig, amb el 22,3%.

L’enquesta, feta a partir de les respostes de 5.376 persones, no suposa, però, una translació idèntica en escons a la cambra. El complex sistema de la República, en què es voten dues preferències, feia impossible ahir a la nit predir quin serà el repartiment final, i encara més difícil especular quin govern en podrà sortir. Però és molt probable que ni tan sols una coalició entre la dreta del Fianna Fail i el centre liberal del Fine Gael pugui arribar a la majoria absoluta, que se situa en 81 escons.

Així, la possible composició del nou govern no quedarà clara fins a l’atribució final. En qualsevol cas, el paisatge que surt de les eleccions, sempre que es confirmi el sondeig, està molt fragmentat i suposa un abans i un després en la història política del país, ja que el Sinn Féin hauria aconseguit els millors resultats de tota la seva història. Les dades definitives no se sabran fins avui diumenge a última hora o potser a primera hora de demà.