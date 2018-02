Troben 400 kg de cocaïna a l'ambaixada russa de l'Argentina

El ministeri d'Exteriors de Rússia ha desarticulat una xarxa de narcotraficants que amagava a l'interior de l'ambaixada russa a l'Argentina 400 quilograms de cocaïna repartits en 16 maletes i valorats en 50 milions d'euros. Després d'una llarga investigació, la policia ha arrestat cinc persones als dos països: dos homes de nacionalitat argentina i tres russos, entre els quals hi ha l'exfuncionari tresorer de l'ambaixada russa Ali Abyanov.

La investigació es va iniciar el desembre del 2016 quan l'ambaixador rus a Buenos Aires, Víktor Koronelli, va avisar la policia de la presència de paquets sospitosos dins la seu diplomàtica, que van resultar ser droga. Els agents van iniciar una investigació que ha durat més d'un any i que han fet pública ara que n'han trobat els responsables.

"Ha sigut una de les operacions més importants, complexes i sofisticades que es poden realitzar en el món del narcotràfic. Hem pogut treballar sense que es filtri res, i això és un èxit per al nostre país", ha comunicat en una roda de premsa la ministra de Seguretat argentina, Patricia Bullrich.

L'execució del pla que van traçar les autoritats policials per trobar els implicats no ha sigut fàcil. "No ha sigut un procediment habitual, però en tractar-se d'un territori diplomàtic vam decidir que deixar la droga allà [dins la seu diplomàtica] era un risc molt alt: podíem perdre-la", ha explicat una font d'investigació a 'El País'.

"Vam acordar que canviaríem la droga per farina i així podríem fer una entrega vigilada", ha revelat la font. Els investigadors van col·locar dispositius de rastreig per satèl·lit a les 16 maletes, amb l'objectiu de robar els implicats quan la mercaderia arribés a Moscou.

Finalment es van trobar tres responsables a Rússia, entre els quals hi havia l'exfuncionari tresorer de l'ambaixada russa Ali Abyanov i dos homes de nacionalitat argentina, Alexander Chikalo i Iván Bliznouk.

La investigació va ser dirigida pel jutge Julián Ercolini, que va optar per punxar els telèfons dels narcotraficants i així anar-ne descobrint els moviments.

El pla d'acció que tenien previst els traficants consistia a entrar la droga a l'Argentina des de Colòmbia i introduir-la a la legació russa. El tresorer va ser enviat a Moscou el juliol del 2016 i va deixar les maletes a l'ambaixada, a l'espera que els còmplices li enviessin la mercaderia.

Després de diversos intents fallits, les maletes van arribar a Rússia camuflades dins les pertinences de l'extresorer en fer la mudança. Finalment, la policia russa va poder arrestar tres persones, entre elles el tresorer Abyanov.