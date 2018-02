Troben les caixes negres de l'avió sinistrat a prop de Moscou, que havia superat totes les revisions

L'avió de passatgers AN-148 que es va estavellar aquest diumenge als afores de Moscou amb 71 persones a bord havia superat al gener passat una revisió completa de manteniment, segons ha informat avui Saratovskie Avialinii, la companyia aèria propietària de l'aparell. També s'han trobat les dues caixes negres, que encara s'han d'analitzar.

Les autoritats russes de moment no han avançat cap hipòtesi sobre les possible causes del sinistre de l'avió i s'han limitat a assenyalar que estan obertes totes les línies de recerca. Mitjans locals van publicar avui imatges, captades per una càmera de videovigilancia, del moment en el qual avió xoca contra el terra i es produeix una gran explosió.

La revisió, coneguda "revisió mèdica tipus C", es realitza cada dos anys i inclou, entre altres coses, "la revisió del motor, el fuselatge i les ales", assenyala un comunicat difós per la companyia aèria, que ha suspès els vols de tots els seus AN-148. L'aeronau, a més, va superar la revisió de manteniment obligatòria que s'ha de fer abans de cada vol "sense que es detectés cap fallada", va agregar l'aerolínia.

L'avió, que es va estavellar minuts després d'enlairar-se de l'aeroport Domodédovo (Moscou), havia completat altres tres rutes durant el dia d'ahir. No obstant això, la tripulació del fatídic vol regular 6W 703 entre Moscou i la ciutat de Orsk, en el sud dels Urales, acabava de començar el seu torn.

200 fragments de cossos

Prop de mil persones, 191 vehicles i nou avions no pilotats participen en la tasques de cerca dels cossos de les víctimes de l'accident i de les restes de l'aparell sinistrat. "Fins ara s'han trobat més de 200 fragments dels cossos dels morts", ha dit a mitjans locals Serguéi Poletikin, cap del Ministeri de Situacions d'Emergències per a la regió de Moscou. La ministra de Sanitat, Veronika Skvortsova, ha assegurat que serà necessària una setmana per recollir totes les restes mortals del lloc de la tragèdia.

Poletikin també va anunciar la localització de les dues caixes negres del AN-148, que seran analitzades per experts del Comitè d'Aviació Estatal rus, encarregat d'investigar les causes del sinistre.

La gran dispersió dels fragments de l'aeronau, sobre una superfície d'almenys 30 hectàrees, la neu i les característiques del terreny dificulten les tasques de cerca, que segons va avançar el ministre rus d'Emergències, Vladímir Puchkov, es perllongaran durant un mínim de set dies.

Tres passatgers no-russos

A bord del AN-148 es trobaven sis tripulants i 65 passatgers, tres d'ells nens. Al principi, les autoritats van comunicar que tots els ocupants de l'avió eren ciutadans russos, però més tard van precisar que hi havia tres passatgers estrangers, un suís, un azerbaidjanès i un kazakh.

El AN-148 és un avió dissenyat per l'empresa aeronàutica ucraïnesa Antónov per cobrir rutes de mitja distància, amb una autonomia de vol d'entre 2.200 i 4.400 quilòmetres, en dependència de la seva configuració.

L'accident aeri d'aquest diumenge és el més greu ocorregut a Rússia des del 25 de desembre de 2016, quan El teu-154 es va estavellar en el mar Negre, causant la mort a les seves 96 ocupants.