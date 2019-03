Trudeau admet errors però cap pressió política inapropiada

“Puc repetir i reafirmar als canadencs que no hi ha hagut cap trencament del sistema, de l’imperi de la llei ni de la integritat de les nostres institucions”, insistia ahir el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau. Encara a la defensiva, el cap del govern va admetre haver comès errors però en cap cas il·legalitats, i va lamentar “l’erosió de la confiança” que va fer que la seva ex fiscal general no acudís a ell personalment quan es va sentir pressionada. “Això és una cosa que he de reflectir com a líder i que vull millorar en el futur”, va dir.

L’autoritat de Trudeau, i la seva aura de líder progressista irreprotxable, ha quedat molt tocada arran de l’escàndol destapat per la seva ex fiscal general i exministra de Justícia, Jody Wilson-Raybould, que la setmana passada va denunciar haver patit pressions del mateix Trudeau i de membres del seu equip perquè aturés un procés judicial contra la principal constructora del país, SNC-Lavalin Group Inc.

“Mai no hi va haver una pressió inapropiada”, va insistir ahir Trudeau, en roda de premsa des d’Ottawa. El cap de govern no va demanar disculpes, però sí que va admetre que “si es mira enrere cap a les passades setmanes hi ha moltes lliçons a treure i moltes coses que s’haurien d’haver fet d’una altra manera”. Es referia sobretot a “l’erosió de confiança i falta de comunicació”, de la qual diu que “no era conscient”, entre el seu equip i el de la fiscal general per l’afer SNL. “[Wilson] No va venir a parlar amb mi i voldria que ho hagués fet”, va dir.

La polèmica, que s’ha convertit en la crisi política més important de Trudeau i que podria fins i tot posar en perill la seva reelecció el pròxim mes d’octubre, ja ha provocat la dimissió de dos ministres del seu govern i d’un dels seus principals assessors polítics, Gerald Butts. “Han sigut unes setmanes molt dures”, va dir ahir el primer ministre. “Els canadencs esperen i mereixen poder tenir fe en les seves institucions i en les persones que hi treballen”, va afegir.

Suborns de fins a 48 M$

El mateix Butts va comparèixer dimecres davant del Parlament del Canadà i va negar taxativament haver creuat cap línia vermella quan recomanava a Wilson-Raybould que imposés “un acord de suspensió del processament” per al cas SNL, cosa que li hauria evitat haver d’anar a judici. La constructora està acusada de pagar suborns de fins a 48 milions de dòlars a la família del dictador Muammar al-Gaddaffi entre els anys 2001 i 2011 per assegurar-se lucratius contractes a Líbia. Si és declarada culpable, l’empresa -que compta amb 50.000 treballadors arreu del món i 9.000 al Canadà- no podrà accedir a contractes federals durant una dècada.

Wilson-Raybould, que va ser la primera indígena que va assumir aquest càrrec, va detallar davant del Parlament canadenc les reunions, trucades, correus i missatges que va rebre de Trudeau i del seu entorn perquè intervingués en el cas SNL. Va explicar com Trudeau li va demanar que li donés “un cop de mà per trobar una solució per a SNL, adduint que si no hi hauria molts llocs de treball perduts i l’empresa marxaria de Mont-real”. L’ex fiscal general s’hi va negar repetidament, i finalment el gener del 2019 va ser rellevada del seu càrrec i nomenada ministra de Veterans, un càrrec del qual ella mateixa va dimitir fa uns dies.

“Vam considerar que [la llavors fiscal] estava encara oberta a sentir arguments diferents i aproximacions diverses sobre quina havia de ser la seva decisió. Però, tan aviat com vam conèixer el seu testimoni, aquest no era el cas”, va dir ahir Trudeau. També va assenyalar que el seu deure com a primer ministre és protegir els llocs de treball al país.