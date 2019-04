Trudeau expulsa del Partit Liberal les dues dones que l'acusen d'ingerència política

El pitjor escàndol del mandat de Justin Trudeau s'enreda encara més. El primer ministre del Canadà ha decidit expulsar del seu partit, el Partit Liberal, les dues exmembres del seu govern que l'acusen d'intentar interferir políticament en la investigació judicial oberta contra l'empresa SNC-Lavalin Group.

L'ex fiscal general i exministra de Justícia, Jody Wilson-Raybould, i l'exministra del Tresor, Jane Philpott, deixen de formar part del Partit Liberal i no es podran presentar en la seva llista a les eleccions federals previstes per a l'octubre vinent.

Trudeau va fer fora Wilson-Raybould com a fiscal general al gener quan va fer una remodelació de govern i la va nomenar ministra dels Veterans, però ella va dimitir d'aquest càrrec al febrer i poc després va denunciar públicament, en una compareixença al Congrés, les pressions que havia rebut de Trudeau i de membres del seu gabinet perquè aturés el procés judicial contra la constructora. Philpott va dimitir dies després, a principis de març, en suport a Wislon-Raybould.

"La confiança que existia entre aquestes dues persones i el nostre equip s'ha trencat", va justificar el mateix Trudeau la nit de dimarts quan va anunciar les dues expulsions en una reunió d'urgència del partit. "Les guerres civils dins dels partits són molt perjudicials perquè donen a entendre als canadencs que ens preocupem més de nosaltres mateixos que no pas d'ells", va afegit Trudeau.

Trudeau ha negat reiteradament cap comportament incorrecte en el cas de SNC-Lavalin, però la polèmica no ha fet més que créixer i amenaça tant el seu govern com les seves possibilitats de ser reelegit primer ministre en les eleccions d'octubre.

Enquestes recents han posat en evidència que l'escàndol ha fet caure la intenció de vot del Partit Liberal i amenaça amb fer-li perdre les pròximes eleccions, cosa que ha portat molts diputats del grup a demanar l'expulsió de les dues exministres argumentant que les seves acusacions estan trencant la unitat del partit.

Trudeau finalment ha escoltat aquestes demandes i les ha fet fora, tot i que la setmana passada assegurava que el partit era més fort amb gent dins que defensés punts de vista diferents.

La mateixa Wilson-Raybould va anunciar a Twitter la seva expulsió poc abans que es fes pública i va dir que obre un període de reflexió per decidir quin camí emprendre, però que en tot cas no té "cap remordiment". "El que puc dir és que mantinc el cap alt i puc mirar-me al mirall sabent que vaig fer el que se'm requeria que fes i el que calia fer basat en principis i valors que sempre han de transcendir el partit", ha afirmat.

What I can say is that I hold my head high & that I can look myself in the mirror knowing I did what I was required to do and what needed to be done based on principles & values that must always transcend party. I have no regrets. I spoke the truth as I will continue to do. (2/2)