Trump i Abe tanquen files per fer “màxima pressió” sobre Pyongyang

La bona sintonia entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, ha quedat més palesa que mai en la visita que el mandatari nord-americà fa a Tòquio des de diumenge, i que suposa la sisena vegada que es reuneix amb Abe des que és president. Després de dos dies de jugar a golf, alimentar les carpes davant les càmeres -el ritual protocol·lari amb l’animal emblemàtic del país- i compartir tiberis, ahir Trump i Abe van oferir una roda de premsa on van mostrar també la unitat total respecte de l’amenaça de Corea del Nord. Tots dos van apostar per les sancions econòmiques contra Pyongyang i no van descartar la resposta militar, tot i que Abe ho va fer amb algun matís més que Trump. Ara, sense un exèrcit efectiu, el Japó depèn de l’ajuda militar nord-americana.

Preguntat per les seves crítiques contra el Japó per no haver interceptat els míssils nord-coreans que van sobrevolar l’illa nipona de Hokkaido les últimes setmanes, Trump va respondre: “Abatrà els míssils i els traurà del cel quan completi la compra d’equipament militar als Estat Units”. I és que “el primer ministre Abe comprarà quantitats massives de material militar als EUA”, va afirmar. Abe, que després de l’última victòria electoral se sent avalat per tirar endavant la reforma militarista de la Constitució, no es va voler quedar enrere i va assegurar que el Japó abatrà míssils nord-coreans “si és necessari fer-ho”.

“No té sentit el diàleg”

En tot cas, els dos mandataris van deixar clarament de banda l’opció del diàleg. “L’era de la paciència estratègica s’ha acabat”, va dir Trump, que fa dies ja va desautoritzar públicament el seu secretari d’Estat, Rex Tilleson, quan va plantejar l’opció de dialogar amb Pyongyang. “Hem intentat el diàleg amb Corea del Nord durant dècades i Pyongyang sempre l’ha trencat. No té cap sentit parlar per parlar, ara és el moment d’exercir la màxima pressió sobre Corea del Nord”, va afirmar ahir el primer ministre japonès.

Una pressió que Abe i Trump volen exercir també sobre la Xina, principal aliat de Corea del Nord a la regió (i enemic històric del Japó, amb qui encara manté disputes territorials obertes). El viatge del president nord-americà, de fet, té com a objectiu principal convèncer Pequín perquè se sumi a endurir les sancions contra Pyongyang i deixi de subministrar combustible al règim de Kim Jong-un.

Trump s’entrevistarà dimecres amb el president xinès, Xi Jinping, després de passar avui per Corea del Sud, el seu segon gran aliat a la regió, on s’entrevistarà amb el primer ministre, Moon Jae-in.

A Seül s’hi trobarà una societat dividida entre els que donen suport total a la mà dura contra Corea del Nord, que ahir es manifestaven amb pancartes com “No tenim por de morir, Trump, ataqui Corea del Nord ara mateix”, i els que temen la retòrica incendiària del president nord-americà perquè els pot portar a una altra guerra amb el veí nuclear del nord. Els últims, però, eren menys nombrosos i menys sorollosos que els primers, segons Efe.