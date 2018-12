Trump assistirà al funeral de Bush pare malgrat la seva enemistat amb ell

Donald Trump, que sempre ha mantingut una clara enemistat amb els dos expresidents Bush -cap dels dos li van donar suport com a candidat a la Casa Blanca-, assistirà al funeral d'estat que se celebrarà per George H.W. Bush a la Catedral Nacional de Washington, segons ha assegurat la Casa Blanca. El mandatari nord-americà també ha expressat el seu condol a la família de l'expresident republicà, malgrat que s'havia mofat d'ell en diverses ocasions. Bush pare, que patia Parkinson, ha mort aquest divendres amb 94 anys.

Trump també declararà dimecres vinent dia oficial de dol per la mort de l'expresident, i aquest dissabte ha cancel·lat la roda de premsa que tenia previst fer a la cimera del G-20 a Buenos Aires per respecte a la família Bush, segons ha explicat ell mateix a Twitter. A més, ha ordenat que les banderes de la Casa Blanca i de tots els territoris dels Estats Units onegin a mitja asta.

A la xarxa social el president nord-americà també ha escrit: "El president George H.W. Bush ha tingut una llarga i bonica vida amb èxit. Cada vegada que estava amb ell, veia la seva absoluta alegria per la vida i el seu veritable orgull per la seva família. Els seus assoliments van ser excel·lents des del principi fins al final. Realment era un home meravellós i tots el trobarem a faltar!".

