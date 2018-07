Brussel·les adverteix Trump d'una guerra comercial si imposa els aranzels als vehicles europeus

La corda entre la Unió Europea i els Estats Units es tensa més. Brussel·les ha amenaçat aquest dilluns amb una veritable guerra comercial si el president dels EUA, Donald Trump, compleix la seva amenaça d’imposar aranzels a la importació de vehicles dels països europeus. La mesura afectaria principalment Alemanya.

La Comissió Europea ha assegurat que si Trump imposa els nous aranzels, la UE reaccionarà amb la mateixa moneda i establirà mesures contra "diferents sectors de la indústria" nord-americana que afectarien les exportacions del país per valor de 294.000 milions dòlars (252.000 milions d’euros).

Brussel·les va enviar divendres al departament de Comerç dels Estats Units un document en què assegura que la suposada amenaça de la indústria automobilística europea sobre l’economia del país és "inexistent" i assenyala que imposar aranzels del 25% tindria un impacte negatiu en el PIB dels EUA d’uns 14.000 milions de dòlars (12.000 milions d’euros).

Brussel·les també adverteix Trump que els aranzels als cotxes són "contraris a les normes internacionals de comerç" perquè no hi ha excepcions en la normativa que justifiquin les restriccions per part d’un país desenvolupat "per protegir la indústria domèstica a la competència estrangera".