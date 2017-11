Trump i Duterte connecten a les Filipines

El president nord-americà va aterrar ahir a Manila predisposat a llimar les relacions amb el seu homòleg filipí, Rodrigo Duterte, tan malmeses pel seu predecessor, Barack Obama, malgrat que històricament les Filipines sempre ha sigut un dels principals aliats dels Estats Units a l’Àsia. Duterte va arribar a titllar Obama de “fill de puta” -paraules textuals- després que critiqués durament la campanya antidroga iniciada pel mandatari filipí per matar milers de toxicòmans.

Trump i Duterte van sopar ahir plegats a Manila i es van deixar fotografiar per la premsa amb un gest tan cordial que semblava que haguessin sigut amics tota la vida. Trump fins i tot es va vestir amb una camisa tradicional filipina. Aparentment els dos mandataris van connectar, i és que per alguna raó a Duterte li diuen el Trump de l’Àsia: la seva arribada al poder va generar tanta sorpresa com la del mateix Donald Trump a la Casa Blanca, i els seus canvis d’humor no tenen res a envejar als del president nord-americà.

Però més enllà de la connexió personal, a Trump li interessa tenir Duterte de la seva banda perquè el mandatari filipí faci servir la seva influència a la regió per desactivar l’amenaça que suposa Corea del Nord. A més, el magnat nord-americà té una llarga i estreta relació amb les Filipines des d’abans de convertir-se en inquilí de la Casa Blanca.

Interessos econòmics

L’any 2012 Trump va començar a construir a Manila la Torre Trump de la Ciutat Centenària, un imponent edifici de 57 plantes que va costar 150 milions de dòlars. Un empresari filipí, Jose E.B. Antonio, s’encarregava del projecte, i pocs dies després que Trump fos elegit president dels Estats Units Duterte el va nomenar enviat filipí a Washington per a temes de comerç, inversions i afers econòmics.

Duterte va guanyar les eleccions el juny de l’any passat amb la promesa d’acabar amb els drogoaddictes. Fins i tot va dir durant la seva campanya electoral que els peixos de la badia de Manila s’engreixarien alimentant-se amb els cadàvers dels toxicòmans. I les seves paraules es van fer realitat: quan va arribar al poder va començar una campanya antidroga que va consistir precisament en això: matar milers de drogoaddictes. Les execucions extrajudicials continuen estant a l’ordre del dia.

Malgrat això, Trump va trucar a Duterte a l’abril i li va dir que estava fent “una feina increïble amb el problema de la droga”. A més, durant els últims mesos els Estats Units han facilitat a les Filipines una valuosa assistència militar -incloent-hi drons i intel·ligència- per lluitar contra els extremistes islàmics a la ciutat de Marawi.

Silenci sobre els drets humans

Manila és escenari a partir d’avui de la cimera de l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN), i Duterte ha assegurat que presentarà la seva millor cara i que atendrà Trump “com un gran líder i de manera justa”. El president filipí es mostra confiat que el seu homòleg nord-americà no posarà sobre la taula el tema dels drets humans, ni tampoc qüestionarà la controvertida campanya que el seu govern està duent a terme per exterminar els toxicòmans a les Filipines.

En canvi, serà difícil fer callar les veus de protesta. Ahir ja hi va haver diverses manifestacions a Manila contra la visita de Trump i les polítiques de Duterte. I per avui està previst que els manifestants cremin un ninot amb forma de Trump davant de l’ambaixada dels Estats Units a la capital filipina. El viatge a Manila és l’última etapa de la gira asiàtica del president nord-americà, i el final pot ser tota una sorpresa.