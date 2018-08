Trump acusa Gooogle i Twitter de castigar-lo amagant les notícies que li són favorables

Donald Trump ha esclatat contra els gegants tecnològics Google, Twitter i Facebook, a qui ha advertit que "vagin amb compte" perquè s'estan "aprofitant de molta gent". Ho ha fet després de denunciar que el motor de cerca del gran cercador està dissenyat per silenciar el partit conservador i manipular els algoritmes per potenciar i afavorir les informacions de mitjans de comunicació que li són desfavorables. La paradoxa és que el president nord-americà ha fet –i encara fa– del seu compte personal de Twitter una arma per anunciar accions polítiques de primera magnitud o assenyalar rivals fins a insultar-los.

Sense anar més lluny, Trump ho ha tornat a fer i amb el seu compte personal –deixant de banda el que el representa com a president– ha atacat directament Google de fer prevaler les 'fake news', les notícies falses, sobre la seva persona. Ha afirmat que el 96% dels resultats que s'obtenen en una cerca sobre "les notícies de Trump" fan referència al que qualifica de "mitjans d'esquerra molt perillosos".

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....