Trump respon a Kim Jong-un que el seu botó nuclear és "més gran i poderós"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha contestat, a la seva manera (amb un tuit) al president de Corea del Nord, Kim Jong-un. El president coreà va dir en el seu missatge de Cap d'Any: “sempre hi ha un botó nuclear al meu escriptori”.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de gener de 2018

"El líder nord-coreà Kim Jong-un acaba de dir que té un 'botó nuclear sempre a la taula'. Algú del seu règim esgotat i famolenc podria dir-li que jo també tinc un botó nuclear i que és molt més gran i poderós que el seu, i el meu funciona!".

Kim Jong-un va dir que la capacitat atòmica nord-coreana és una font dissuasòria per als Estats Units, que no s'atrevirà a iniciar una guerra ara: "Això és una realitat, no una amenaça".

Aquest intercanvi de declaracions es produeix el mateix dia que els Estats Units han anunciat la possibilitat d'impulsar noves sancions a Corea del Nord, alhora que Corea del Sud ha proposat a Pyongyang la celebració d'una reunió d'alt nivell, que tindria lloc el 9 de gener.

I torna a empipar els palestins

Donald Trump, després d'amenaçar Corea del Nord, ha insinuat que podria deixar de donar suport econòmic als palestins per la seva negativa a participar en el procés de pau de l'Orient Mitjà després que Washington reconegués Jerusalem com a capital d'Israel.

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de gener de 2018

"Amb els palestins, sense intenció de continuar parlant de pau, per què hauríem de fer aquests immensos pagaments en un futur?".

Aquestes declaracions s'han produït poc després que Trump utilitzés el seu primer tuit de l'any per criticar de manera similar el Pakistan per les seves "mentides i enganys", la qual cosa ha portat la Casa Blanca a no concedir a aquest país els 255 milions de dòlars en ajuda militar que retenia des de l'agost.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de gener de 2018

"No és només al Pakistan a qui paguem milers de milions de dòlars per a res, sinó que hi ha molts altres països [...]. Per exemple, paguem als palestins centenars de milions de dòlars a l'any i no obtenim estima ni respecte".

Premi als 'pitjors' mitjans de comunicació

Però Trump ha tingut una nit prolífica en tuits polèmics. Després de dedicar 'floretes' a Corea del Nord, el Pakistan i Palestina, li ha tocat als mitjans de comunicació.