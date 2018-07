Trump s'autoproclama vencedor de la cimera de l'OTAN

La cimera de l'OTAN que s'ha celebrat a Brussel·les a acabat avui a la tarda amb Donald Trump autoproclamant-se vencedor. El motiu, haver aconseguit, segons ell, que els països aliats es comprometin a augmentar "substancialment" la despesa en defensa, una reivindicació que ha marcat l'agenda de la cimera.

"He dit a tothom que estaria molt insatisfet si no complien els seus compromisos. Els he deixat clar que estaria realment descontent", ha dit el president nord-americà en una roda de premsa que ha celebrat per sorpresa. "Al final tot ha quedat bé", ha apuntat. Segons algunes fonts, Trump havia arribar a insinuar que podria abandonar l'Aliança Atlàntica si els líders no acceptaven les seves peticions.

El cas és que els líders dels països de l'OTAN han negat que hi hagi hagut cap compromís en aquest sentit. L'acord, signat el 2014, és que tots els aliats arribin a una despesa militar del 2% del seu PIB el 2024. Trump vol que s'acceleri el calendari i s'arribi a l'objectiu del 2% el 2019, i dimecres va arribar a parlar de doblar-lo fins al 4%, però els líders han negat que existeixi cap compromís nou.

"El comunicat de l'OTAN que es va publicar dimecres confirmava l'objectiu del 2% per al 2024. No hi ha res més", afirmava contundent aquest dijous el president de França, Emmanuel Macron. En la mateixa línia s'expressava el primer ministre d'Itàlia, Giusseppe Conte. "Hem heretat [de l'anterior govern] els compromisos de despesa de l'OTAN, compromisos que no hem canviat, així que no hi ha augment de la despesa", ha subratllat Conte.

Amb tot, el president dels Estats Units ha reconegut que l'objectiu del 4% de despesa seria "desitjable" en un futur, però no a curt termini. Dimecres havia reclamat als aliats un augment de fins al 4% del PIB, però avui s'ha conformat amb el 2%.

Trump força una reunió d'urgència

La segona jornada de la cimera de l'OTAN havia començat amb una nova escena de tensió protagonitzada per Donald Trump. El president dels Estats Units ha forçat a interrompre la sessió sobre Geòrgia i Ucraïna per celebrar un debat "urgent", un cop més, sobre la despesa militar dels aliats.

Trump, descontent per la suposada falta de compromís dels països de l'OTAN a l'hora d'augmentar les seves contribucions a la política de Defensa, ha reunit els líders per tornar-los a esbroncar i a exigir que compleixin el compromís d'arribar almenys al 2% del PIB de cada estat.

Segons fonts diplomàtiques, el to utilitzat avui per Trump ha sigut molt més dur que ahir i ha fet "atacs" dirigits a Alemanya, tot i que també ha anomenat altres aliats com Espanya. "Trump ha provocat una interrupció de la reunió per tornar a parlar de la despesa i ha utilitzat un llenguatge molt dur, fins i tot interpel·lant la cancellera alemanya, Angela Merkel, pel seu nom", han explicat les fonts. "Angela, necessites fer-hi alguna cosa", li ha etzibat.