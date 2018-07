Trump es discuteix amb l'editor del 'The New York Times'

Des que Donald Trump va arribar a la presidència dels Estats Units, les seves picabaralles amb els principals mitjans de comunicació nord-americans no han cessat. Aquest cap de setmana, la història s'ha repetit. Un cop més. El president nord-americà ha tingut una discussió "virtual" amb l'editor del diari The New York Times, A.G. Sulzberger, a qui ha acusat d'"antipatriota" i de promoure "notícies falses".

Tot plegat va començar el diumenge, quan el líder nord-americà va publicar un tuit on assegurava que feia uns dies havia tingut una trobada privada amb Sulzberger a la Casa Blanca. "Vaig tenir una bona i interessant reunió a la Casa Blanca amb A.G. Sulzberger (...). Hi vam dedicar molta estona parlant de l'abundant quantitat de notícies falses que es divulguen als mitjans, i sobre com els Mitjans Falsos s'han convertit en allò que ha passat a anomenar-se "enemic del poble". Trist!", deia el missatge de Trump, que s'ha caracteritzat per criticar públicament a aquelles empreses de comunicació que no li mostren suport.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julio de 2018

Segons sembla, aquest missatge no li va agradar al periodista del The New York Times, que hores més tard publicava un comunicat al diari explicant la seva versió d'aquesta reunió que, segons va revelar, va tenir lloc el passat 20 de juliol. "Li vaig dir directament al president que pensava que el seu llenguatge no només era separatista, sinó que a més és cada vegada més perillós".

En la nota, que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials, Sulzberger també assegurava que havia advertit a Trump que el seu discurs "incendiari" està provocant un increment en les amenaces als periodistes que podria desencadenar en actes violents. "Li vaig dir que encara que la frase "notícies falses" és falsa i nociva, em preocupa molt més que s'etiqueti als periodistes com l'enemic del poble", segueix el comunicat.

"Vaig advertir-li que està posant vides en perill, que està soscavant els ideals democràtics de la nostra nació, i que està erosionant una de les exportacions més grans del nostre país: un compromís amb la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa", conclou Sulzberger.

Una indústria periodística "moribunda"

Però Donald Trump també ha volgut contestar la nota del periodista. I ho ha tornat a fer, com gairebé sempre, a través del seu compte de Twitter. "Quan els mitjans -motivats pel seu malaltís Síndrome del Trastorn Trump- revelen deliberacions internes del nostre govern certament posen en perill la vida de molt, no només dels periodistes. Què antipatriòtic!", ha escrit el president dels Estats Units, al principi d'un fil de tres missatges que evidencien el seu malestar causat perquè el periodista li hagi respòs.

When the media - driven insane by their Trump Derangement Syndrome - reveals internal deliberations of our government, it truly puts the lives of many, not just journalists, at risk! Very unpatriotic! Freedom of the press also comes with a responsibility to report the news... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julio de 2018

El mandatari ha recordat als seus seguidors que el dret a la llibertat de premsa implica la responsabilitat d'"informar amb exactitud", i que, segons diu, "el 90% de la cobertura" que es fa de la seva administració "és negativa".

...accurately. 90% of media coverage of my Administration is negative, despite the tremendously positive results we are achieving, it’s no surprise that confidence in the media is at an all time low! I will not allow our great country to be sold out by anti-Trump haters in the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julio de 2018



"No permetré que es vengui el nostre gran país als anti-Trump de la moribunda indústria periodística", ha promès, just abans d'assenyalar al diari The New York Times i The Washington Post com dos clars exemples d'aquesta premsa que no fa més que atacar-lo, sense tenir mai en compte els seus èxits.