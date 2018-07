Trump va suggerir a Theresa May demandar la UE i no pas negociar-hi

Què li va aconsellar Donald Trump a Theresa May durant l'entrevista privada que van mantenir aquest divendres passat a Chequers? Que el Regne Unit demandés la Unió Europea, no pas que hi negociés. Ras i curt. Sobre quina base legal? De moment, això forma part dels secrets de la història o, potser, per fer servir les habituals paraules de Trump, de les 'fake news' amb què s'omple la premsa que no li és favorable. Amb quin propòsit polític? Aquest sembla més clar: instaurar un nou ordre global o, més aviat, afavorir el desordre.

Després de la conferència de premsa que el president nord-americà i la primera ministra britànica van protagonitzar en acabar la trobada a la residència oficial de camp de Theresa May, no se sabia per on anava el "suggeriment" que Trump li havia fet per negociar amb la Unió Europea. Responent als periodistes, el president havia comentat: "Li vaig fer un suggeriment, no diria que li vaig donar un consell, i crec que ella el va trobar una mica massa brutal. I ja ho entenc. No sé si recordes què vaig dir, però vaig pensar, dona-li una certa quantitat de... Un suggeriment, no pas un consell. I ja entenc per què ella el va trobar una mica massa dur".

President @realDonaldTrump told me I should sue the European Union,” says Prime Minister @theresa_may#marr pic.twitter.com/LfVzMKOXMJ — The Andrew Marr Show (@MarrShow) July 15, 2018

Quaranta-vuit hores després, aquest diumenge al matí Theresa May ha explicat públicament, en el magazín dominical de la primera cadena de la BBC 'The Andrew Marr Show' quines van ser les paraules de Trump. El periodista li ha recordat el fragment de vídeo de la conferència de premsa en què Trump parlava de l'esmentat "suggeriment", i després li ha preguntat: "Primera ministra, ¿quin era aquest suggeriment tan dur i brutal?" May ha respost: "Ell em va dir que demandés la Unió Europea. "Demandar la UE?", exclama el periodista. "Demandar la UE. No negociar-hi, sinó demandar-los". A continuació, però, May ha volgut rebaixar les paraules de Trump recordant que "a la conferència de premsa Trump va dir també que no abandonés la negociació". Theresa May no ha volgut explicar la suposada base legal que Trump hauria utilitzat per demandar la UE, o si n'hi va donar cap.

L'agenda disruptiva

El nou desordre global de la Casa Blanca

La confessió de May és la confirmació de l'agenda disruptiva que l'actual administració de la Casa Blanca ha portat a Europa en el viatge oficial arran de la cimera de l'OTAN, el viatge de treball al Regne Unit i la trobada que demà mantindrà a Hèlsinki amb el president rus, Vladímir Putin.

Trump va advertir els líders de l'OTAN que els Estats Units podrien allunyar-se de l'aliança militar si no atenien el seu requeriment d'augmentar la despesa militar, bàsicament per comprar més armament als Estats Units; va acusar falsament Alemanya d'estar sota el control de Rússia per la canonada de gas que proveirà d'energia el país; després va sabotejar amb l'entrevista a 'The Sun' el pla de Brexit suau de Theresa May i va elogiar com a possible "gran primer ministre" Boris Johnson, enemic de May, per acabar dient que era un cas de "'fake news'".

L'agenda de Trump és la d'un nou ordre global. O desordre. I en el viatge a Europa s'ha fet palès en la voluntat de la Casa Blanca d'irrompre i interrompre la política interna dels principals aliats occidentals. Trump segueix així el guió del seu ex home de confiança Steve Bannon, el fundador de Breitbart News. Bannon considera que el progrés només arriba a través del caos i el col·lapse. Així s'entén la pretensió de demandar la Unió Europea, insultar la primera ministra que el rep al seu país o acusar Alemanya de poc menys que de conspirar amb Moscou.