Trump acomiada el cap de la diplomàcia a través de Twitter

El president dels Estats Units, Donald Trump, va acomiadar ahir el seu secretari d’Estat, Rex Tillerson, al seu estil. Amb un tuit va anunciar-ne el cessament i també el nom del substitut: el fins ara director de la CIA, Mike Pompeo. El canvi feia mesos que s’ensumava. Trump i Tillerson no s’entenien i havien xocat en diversos temes, com ara l’acord nuclear amb l’Iran i els atacs cibernètics de Rússia. La relació, a més, havia empitjorat des de l’octubre passat, quan diversos mitjans van filtrar que l’alt cap de la diplomàcia nord-americana havia assegurat al seu equip que el president era “un estúpid”.

La sortida de Tillerson, expresident del gegant petrolier ExxonMobil, arriba pocs dies després de la sorprenent decisió de Trump d’acceptar un cara a cara històric amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un -un pas que va decidir en calent i sense consultar-lo amb els seus assessors-, i quan la seva ordre d’imposar aranzels a les importacions d’acer i alumini ha fet sonar els tambors d’una guerra comercial. Trump continua revolucionant Washington. El seu lideratge, a vegades imprevisible i d’altres impetuós, ha escurçat cada cop més els cicles informatius sobre el seu govern.

“Amb Tillerson discrepava en algunes coses, com l’acord amb l’Iran. En canvi, Pompeo i jo tenim processos de pensament semblants”, va assegurar als periodistes poc abans d’anar-se’n a San Diego, a Califòrnia, per veure diversos prototips del mur que vol construir a la frontera amb Mèxic.

El cap de la CIA serà substituït per la seva número dos, Gina Haspel, que es convertirà en la primera dona a dirigir l’agència d’intel·ligència nord-americana. Tant el nomenament d’aquesta exespia de 61 anys -que va dirigir una presó secreta a Tailàndia on es van practicar mètodes de tortura com el waterboarding - com el de Pompeo s’hauran de confirmar al Senat. El passat de Haspel podria complicar aquest procés.

Un falcó afí al Tea Party

Trump ha decidit substituir ara Tillerson per Pompeo per tenir un equip nou i preparat per a les pròximes negociacions amb el líder nord-coreà, segons van explicar fonts de la Casa Blanca als mitjans. Tot i així, alguns analistes també especulaven que la ràpida destitució podria estar relacionada amb la condemna contundent que va fer el dia abans el secretari d’Estat sobre el presumpte atac químic de Rússia contra un exespia doble rus al Regne Unit. Trump i la seva portaveu han evitat, de moment, responsabilitzar-ne Moscou.

Sigui com sigui, Pompeo serà el nou cap d’una diplomàcia nord-americana desmotivada, amb moltes baixes i, fins i tot, menystinguda en algunes ocasions des de l’arribada de Trump. De fet, les últimes setmanes Tillerson no havia participat en reunions importants del president amb altres líders mundials i se l’havia aïllat de decisions clau en política exterior.

L’encara director de la CIA, excongressista de Kansas afí al moviment ultraconservador Tea Party, té una molt bona relació amb Trump perquè aprova i secunda la seva doctrina d’“Amèrica primer”. Va saber guanyar-se la seva confiança durant els seus informes diaris d’intel·ligència al Despatx Oval.

Pompeo, de 54 anys, també és un exmilitar de West Point i empresari amb una visió dura sobre les relacions internacionals. És considerat un falcó. Durant el govern de Barack Obama va censurar l’acord nuclear amb l’Iran -és favorable a trencar-lo- i s’ha mostrat molt crític tant amb Corea del Nord com amb Rússia. El futur secretari d’Estat va guanyar notorietat en un comitè especial que els republicans van crear per investigar la mort, el 2012, de l’ambaixador de Líbia en un atac al consolat de Bengasi. Aquella investigació va destapar l’afer del compte de correu electrònic privat de la llavors candidata demòcrata a les presidencials, Hillary Clinton.

L’acomiadament de Tillerson -que el va agafar per sorpresa- va coincidir amb la sortida d’un altre assessor del president, John McEntee. L’alt funcionari va ser escortat fora de la Casa Blanca després que se sabés que l’investigaven per uns delictes financers seriosos. D’altra banda, Trump també va fer fora el portaveu de Tillerson, Steve Goldstein. En principi, la raó era perquè va explicar en un comunicat que Tillerson no sabia el perquè de la decisió del president. El cap de personal de la Casa Blanca, John Kelly, el va avisar que hi hauria un tuit però no li hauria avançat la seva sortida.