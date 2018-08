Trump demana l'acomiadament dels presidents de la CNN i la NBC

El president dels Estats Units, Donald Trump, continua utilitzant el seu compte de Twitter per llançar missatges polèmics. I provocadors. Aquest dijous ha demanat l'acomiadament dels president de les dues cadenes més importants del país nord-americà, la CNN i la NBC. Com ha fet en altres ocasions, Trump les ha acusat de ser imparcials i de buscar perjudicar-lo.

En concret, el líder nord-americà ha demanat el cessament del president de la cadena de notícies CNN, Jeff Zucker, i del màxim responsable de la NBC, Andy Lack. "L'odi i l'orientació extrema cap a mi per part de la CNN han perjudicat les seves idees i l'han incapacitat per funcionar. El petit Jeff Z ha fet un treball terrible, la seva quota de pantalla és dolenta, i AT&T [la companyia proveïdora] hauria d'acomiadar-lo per salvar la seva credibilitat", ha apuntat Trump.

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de agosto de 2018

Però el magnat nord-americà també ha carregat contra la NBC. "Això que està passant amb la CNN també està passant, a un altre nivell, amb altres cadenes, i la NBC és la pitjor. La bona notícia és que Andy Lack és a punt de ser acomiadat per incompetència i moltes coses pitjors", ha seguit el president.

What’s going on at @CNN is happening, to different degrees, at other networks - with @NBCNews being the worst. The good news is that Andy Lack(y) is about to be fired(?) for incompetence, and much worse. When Lester Holt got caught fudging my tape on Russia, they were hurt badly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de agosto de 2018

Crítiques que venen de lluny

Des que va arribar al poder, Trump s'ha referit gairebé diàriament a la CNN i a altres mitjans, inclosa la NBC, que ha qualificat de "mitjans de comunicació de notícies falses". Aquests atacs també s'estenen a diaris de llarga trajectòria, com 'The Washington Post'.

Més enllà d'assenyalar mitjans de comunicació, Trump va acusar dimarts el gegant tecnològic Google de boicotejar el seu motor de cerca per "suprimir veus conservadores" i oferir principalment notícies negatives sobre el seu govern.

La tarda d'aquest dijous, el mateix Trump ha publicat aquest vídeo al seu compte de Twitter.