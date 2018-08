Trump, acorralat per dos cops judicials

El president dels Estats Units, Donald Trump, va sortir ahir amb els punys tancats després d’encaixar, el dia abans, dos cops judicials importants. Un jurat va declarar culpable el seu excap de campanya, Paul Manafort, de vuit càrrecs de frau fiscal i bancari. Per la seva banda, el seu exadvocat es va declarar culpable de violar les normes de finançament de campanyes electorals i de cinc càrrecs de frau fiscal i un de bancari, i va assegurar que Trump li va demanar que comprés el silenci de dues suposades examants seves “amb l’objectiu d’influir en les presidencials del 2016”. Aquest últim cas col·loca Trump en una posició difícil perquè l’implica en una conspiració per cometre frau electoral i podria reforçar la demanda que li ha posat una d’aquestes dones, Stephanie Clifford, l’actriu porno coneguda amb el nom artístic de Stormy Daniels.

El president nord-americà molt probablement no serà jutjat per finançament electoral il·legal, segons alguns experts, però la declaració de Cohen perjudica la seva imatge a dos mesos i mig de les eleccions legislatives. Trump va recórrer un vegada més a Twitter per reduir l’impacte de la resolució dels casos judicials de Manafort i Cohen. “La justícia va agafar un cas d’impostos de fa 12 anys, entre altres coses, i va aplicar una tremenda pressió sobre ell [Manafort] que, al revés que Michael Cohen, va evitar ensorrar-se i inventar històries per obtenir un pacte -va tuitejar-. Gran respecte per a un gran home!”

A més d’acusar el seu exadvocat de mentir sobre el pagament a dues suposades examants, Trump va suggerir, en to irònic, que si algú estava buscant “un bon advocat” no contractés “els serveis de Michael Cohen”. Amb la seva declaració de culpabilitat, Cohen va aconseguir una reducció molt considerable de la pena -feia front a 65 anys de presó però al final en seran com a màxim cinc.

Una actriu porno i una model

Davant del jutge, Cohen va admetre el que havia negat en moltes altres ocasions. Durant la campanya presidencial del 2016 va pagar a dues dones perquè no parlessin sobre unes relacions sexuals que presumptament van mantenir amb el llavors candidat republicà. Cohen, que va dir que ho va fer “per influir en l’elecció”, no va dir ni el nom de Trump ni el de les dues dones. Tot i així, els mitjans fa temps que han parlat i parlen de les suposades relacions extramatrimonials de fa uns deu anys de l’ara president nord-americà, l’actriu de porno Stormy Daniels i l’exmodel de Playboy Karen McDougal.

L’exadvocat de Trump va reconèixer que els pagaments es van realitzar “en coordinació i sota la direcció d’un candidat a la presidència”. Clifford i McDougal, que han afirmat que van mantenir relacions sexuals amb Trump entre el 2006 i el 2007, han explicat que van rebre 130.000 dòlars i 150.000 dòlars, respectivament, pel seu silenci. En el cas de l’actriu porno, el pagament es va fer en el marc d’un acord de confidencialitat, i en el de l’exmodel de Playboy a través del setmanari sensacionalista The National Enquirer -el propietari d’aquesta publicació és un amic molt pròxim del president-, que va comprar la seva història en exclusiva però no la va arribar a publicar mai.

L’advocat de Cohen, Robert Khuzami, va explicar que el seu client s’havia adonat que “havia actuat per sobre de la llei, i que podria pagar un preu molt alt per això”. Els diners que va utilitzar per pagar el silenci de les dues suposades amants de Trump procedien de la campanya i es consideren un finançament il·legal. Per contra, l’advocat de Trump, Rudolph Giuliani, va dir en un comunicat que en “els càrrecs que pesen contra Cohen no hi ha res il·legal contra el president”. No tothom ho veu així i la cosa podria canviar si Cohen té proves del que diu.

El cas Russiagate, reforçat

Sigui com sigui, el cas de Cohen, juntament amb el de Manafort, va suposar un dels pitjors dies de la presidència de Trump, sobretot perquè el veredicte contra el seu excap de campanya reforça el cas Russiagate -que investiga no sols la ingerència de Moscou en les presidencials del 2016, sinó també una possible col·lusió entre el Kremlin i la campanya de Trump.

Els divuit delictes pels quals Manafort era jutjat no tenen res a veure amb la feina que va fer per a Trump durant els primers mesos del 2016, però donen un triomf al fiscal especial del Russiagate, Robert Mueller. El judici de Manafort -que en pròxims dies o setmanes podria rebre una sentència de fins a 80 anys de presó- va ser el primer sorgit del treball del seu equip.

Dimarts Manafort va ser declarat culpable de vuit delictes financers a Alexandria, Virgínia, unes hores abans que Cohen es declarés culpable de frau fiscal i d’haver violat la llei de finançament electoral en un jutjat de Nova York. Els mitjans americans especulen que Trump li podria perdonar la pena, però no ho farà fins que la investigació de Mueller acabi. Manafort fa front a un altre judici aquest setembre a Washington sobre la seva feina com a consultor polític per al llavors president ucraïnès, amb llaços amb el Kremlin, Víktor Ianukóvitx.

Trump, poc després que es conegués el veredicte, va dir que li sabia greu per Manafort, però que el cas no tenia res a veure ni amb ell ni “amb la conspiració amb Rússia”. I va tornar a carregar contra el Russiagate: “És una caça de bruixes”.

Michael Cohen

L’advocat del president des del 2006 fins a la seva arribada a la Casa Blanca s’ha declarat culpable de finançament il·legal de campanyes electorals i ha dit que Trump el va instigar a fer-ho. També ha admès sis càrrecs de frau fiscal.

Michael Flynn

Michael Flynn, que només va ser assessor de seguretat nacional del president Donald Trump 23 dies, es va declarar l’any passat culpable de mentir a l’FBI sobre les seves converses amb l’ambaixador de Rússia a Washington i va prometre cooperar amb la investigació sobre la presumpta interferència electoral russa. No ha tingut sentència perquè encara coopera amb la policia federal.

George Papadopoulos

L’assessor de política exterior de Trump, de 31 anys, va confessar que va mentir a l’FBI sobre els seu contactes amb russos durant la campanya. El primer culpable del cas Russiagate coneixerà la seva sentència el 7 de setembre.

Rick Gates

Gates va treballar en la campanya de Trump i era soci de Manafort. S’ha declarat culpable de frau fiscal i bancari. S’espera que el jutge li redueixi la pena de presó per haver cooperat amb la policia.