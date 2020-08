Trump acusa els demòcrates d'intentar "robar les eleccions"

Hi ha enormes diferències entre la convenció demòcrata de la setmana passada i la republicana que ha començat aquest dilluns, però totes dues coincideixen a advertir que el mal és l'altre. La demòcrata va ser totalment virtual, la republicana inclou alguns actes amb públic, encara que sigui molt reduït, i totes dues s'utilitzen com a altaveu per denunciar presumptes fraus electorals. On els demòcrates assenyalen a la Casa Blanca pel seu evident intent de torpedinar el dret a vot per correu dels ciutadans, Donald Trump els ha acusat aquest dilluns d'estar "intentant robar les eleccions", de robar "milions de vots" amb l'excusa del covid-19. Una acusació sense cap prova que ha fet des de Charlotte, la ciutat que acull una petita part de la convenció.

Encara més, Trump ha dit que confia que seran els jutges els que decideixin el resultat de les eleccions presidencials que se celebraran al novembre. "Si prenen una decisió justa, guanyarem", ha assegurat abans d’afirmar que "l'única manera [en què els demòcrates] poden fer-se amb aquestes eleccions és si són arreglades". Seran, ha anticipat, "una de les majors estafes". Durant prop d'una hora de discurs, el president ha promès "crear 10 milions de llocs de treball en els primers 10 mesos" si és reelegit. Però sobretot ha invertit el temps a carregar contra el Partit Demòcrata, que insisteix a vincular amb el “socialisme” del "perdedor" Bernie Sanders. També ha presumit dels que considera èxits de la seva administració, com la gestió de la pandèmia, que ha costat la vida ja a més de 175.000 nord-americans. "Vam fer una bona feina", ha celebrat com si es tractés d'una cosa del passat.

Aparició sorpresa

L'aparició de Donald Trump a l’inici de la convenció no estava prevista. Tampoc la del seu segon, Mike Pence, que ha predit que, "amb el vostre suport i l'ajuda de Déu tornarem a fer gran a Amèrica", en un gest de complicitat amb el lema de la campanya electoral de fa quatre anys. Dues intervencions per sorpresa per celebrar l'oficialització de les seves respectives candidatures i per alertar que una victòria de Biden, segons el president, seria "el final del somni americà". El seu discurs d'acceptació de la nominació està programat dijous, però el Partit Republicà és ja el Partit de Trump i la seva figura serà central durant els quatre dies de convenció. Al contrari que en la demòcrata, no hi ha faccions entre les quals repartir el temps, sinó unanimitat de tall nord-coreà al voltant del president.

Els focus s'han reservat als fidels i a la família. En quatre dies parlen, a més de la primera dama, Melania Trump, els seus quatre fills adults, Eric, Donald, Tiffany i Ivanka, i algunes de les seves parelles, com Kimberly Guilfoyle i Jared Kushner. L'organització ja ha anticipat que, d'una o altra manera, el president traurà el cap cada jornada. A més, trencant la tradició, que dicta que el secretari d'Estat quedi al marge de la política partidista mentre exerceix el càrrec, està previst que aquest dimecres Mike Pompeo pronunciï unes paraules. Ho farà des de Jerusalem, la ciutat on els Estats Units van traslladar la seva ambaixada a Israel fa dos anys.