Trump adverteix que no permetrà un "comerç injust" pels EUA a l'Àsia

"L'equilibri comercial actual no és acceptable", ha advertit el president dels Estats Units, Donald Trump, als líders polítics de l'Associació de Cooperació Econòmica Àsia Pacífic (APEC, per les sigles en anglès). En la trobada d'aquest divendres a Danang (Vietnam), Trump els ha avisat que no pensa "deixar que segueixin aprofitant-se dels Estats Units" en matèria comercial.

Això sí, seguint l'estratègia retòrica que ja va iniciar ahir dijous en la seva visita oficial a la Xina, Trump ha volgut deixar clar que la culpa d'aquest desequilibri comercial perjudicial per als Estats Units no és dels països asiàtics, sinó dels anteriors presidents nord-americans que no posaven "els Estats Units primer".

"No culpo la Xina ni cap altre país d'aprofitar-se dels Estats Units. Si els seus representants han pogut fer-ho, només estaven fent la seva feina. M'hagués agradat que els meus predecessors haguessin vist el que passava i haguessin fet alguna cosa al respecte. Ells no ho van fer però jo sí que ho faré", ha afirmat davant dels representants de l'APEC.

L'associació d'Àsia Pacífic engloba els països que Trump ha visitat i visitarà aquests dies en la seva gira per l'est de l'Àsia, com el Japó, Corea del Sud, Vietnam, Filipines i la Xina, a més de Hong Kong i Taiwan, però va molt més enllà perquè inclou Rússia, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Papua Nova Guinea, Singapur, Tailàndia, Malàisia i també alguns països de l'altra riba del Pacífic com són el Perú, Mèxic i Xile.

"D'avui en endavant, competirem de forma justa i equitativa, no penso deixar que se n'aprofitin dels Estats Units mai més. Sempre posaré 'Amèrica primer' de la mateixa manera que espero que tothom en aquesta sala posi el seu país primer", va afirmar Trump davant els líders polítics de la zona, que el van aplaudir.

Acords de comerç bilaterals

Només arribar a la presidència dels Estats Units, Donald Trump va treure el seu país del tractat de lliure comerç amb la regió de l'Àsia i el Pacífic (el TPP) que havia pactat Barack Obama amb onze països de la zona (tots ells membres de l'APEC).

El tractat era una de les pedres angulars de la política de "pivot cap a l'Àsia" que va impulsar Obama per disputar a la Xina el lideratge en la regió, una política que, com altre llegats d'Obama, Trump ha desballestat de seguida que ha estat a la Casa Blanca. L'aproximació de Trump a la Xina, que ha quedat palesa en aquest mateix viatge, passa en canvi pels elogis personals i les bones paraules cap al líder xinès, Xi Jinping, en un intent de convèncer-lo perquè sigui més dur amb Corea del Nord.

Un cop fora del tractat de lliure comerç TPP, aquest divendres Trump ha assegurat que està disposat als acords bilaterals de lliure comerç amb "socis que segueixin les regles". "Esperem que els mercats s'obrin en la mateixa mesura per les dues bandes i que la inversió provada, o no els planificadors governamentals, sigui la que dirigeixi la inversió", ha afirmat.

Mentrestant, però, els onze països que es van comprometre a signar el TPP tenen problemes evidents per mantenir-lo viu després de la marxa dels Estats Units.

Tot i que el país amb qui manté un dèficit comercial major és la Xina, amb Vietnam la balança també és negativa per als Estats Units.