Trump diu que Michael Cohen "ha de complir pena de presó"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat al seu compte de Twitter que al seu exadvocat i antiga mà dreta, Michael Cohen, " ha de complir la pena de presó que li pertoca". L'acusació arriba després que Cohen declarés dijous passat en un tribunal federal de Nova York que havia mentit al Congres dels Estats Units.

El mandatari ha respost a la petició de Cohen de no anar a la presó pels delictes dels quals s’ha declarat culpable –frau i malversació de fons electorals– i ha tuitejat sobre l'exadvocat: "Va mentir per aquest resultat [reducció d’una possible condemna] i opino que hauria de complir la sentència completa".

....his wife and father-in-law (who has the money?) off Scott Free. He lied for this outcome and should, in my opinion, serve a full and complete sentence. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de diciembre de 2018

Cohen, col·laborador de la investigació sobre la ingerència de russa durant la campanya presidencial del 2016, es va declarar culpable d'haver mentit al Congrés dels Estats Units sobre els seus contactes amb Rússia en relació amb un projecte immobiliari per construir una Torre Trump a Moscou. La seva confessió també va servir per acusar Donald Trump de finançament electoral il·legal. De moment, Michael Cohen ha d'esperar la resolució de la sentència, el 12 de desembre.

"¿Vols dir que pots fer tot de coses terribles, no relacionades amb Trump, que tinguin a veure amb el frau, grans préstecs, taxis, etc., i no complir pena de presó?", li ha etzibat el mandatari, que ha mantingut una retòrica d’atacs a Cohen per haver declarat en contra seva. En canvi, el president ha agraït públicament al seu ex cap de campanya, Paul Manafort, que no testifiqués en contra seva en el marc de les investigacions sobre la trama russa.

També ha agraït a Roger Stone, assessor de campanya i amic pròxim, que declarés en pro de la veracitat de la seva versió. "Mai testificaria en contra de Trump, i molt menys inventaré històries sobre ell". Precisament, l'assessor ideològic i polític de Trump va negar qualsevol vincle amb la ingerència electoral de Moscou. Ho va fer davant del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representants responsable de la investigació. De fet, Stone ha acusat el fiscal especial d'aquesta causa "d'actuar per lliure", i "d'estar fora de control".

“Michael Cohen asks judge for no Prison Time.” You mean he can do all of the TERRIBLE, unrelated to Trump, things having to do with fraud, big loans, Taxis, etc., and not serve a long prison term? He makes up stories to get a GREAT & ALREADY reduced deal for himself, and get..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de diciembre de 2018

El cas Russiagate

Cohen coopera amb Robert Mueller, el fiscal

Michael Cohen ha passat de ser l'home de màxima confiança de Donald Trump –va ser el seu advocat durant més de deu anys–, a ser un testimoni clau per al fiscal especial, Robert Mueller, que investiga la ingerència electoral del Kremlin i la seva relació amb la campanya del 'Make America Great Again'. De fet, Mueller està donant molts maldecaps a l'inquilí de la Casa Blanca. De moment ja ha acusat l'excap de campanya dels republicans, Paul Manafort, de mentir als seus investigadors i, per tant, de violar el seu acord de cooperació amb el cas.

"Bob Mueller, que és un home molt diferent al que la gent pensa, i la seva banda de Demòcrates Enfadats fora de control no volen la veritat, només les mentides. La veritat és molt dolenta per a la seva missió", ha apuntat Donald Trump, que ha qualificat les investigacions del fiscal amb la cooperació de Cohen de "caça de bruixes".