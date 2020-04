Trump amenaça amb tancar el Congrés per aprovar nomenaments sense esperar que hi hagi sessions

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dimecres amb tancar el Congrés del país per poder nomenar càrrecs de la seva administració sense confirmació del Senat. Trump s'ha queixat, de fet, que la majoria de legisladors no siguin a Washington per poder aprovar els seus nomenaments sinó als seus estats, confinats.

"Aquesta pràctica actual de sortir de la ciutat i fer sessions falses pro forma és un incompliment del deure que el poble nord-americà no es pot permetre durant aquesta crisi", va dir enutjat Trump en la seva roda de premsa diària de dimecres sobre la crisi de coronavirus. "És una estafa que fan. És una estafa i tothom ho sap, i ha sigut així durant molt de temps", va dir.

Amb tot, si finalment Trump suspèn les dues cambres del Congrés, serà la primera vegada a la història que un president dels EUA fa servir aquesta clàusula inclosa a la Constitució. Donat que es mantenen les sessions pro forma, reunions de pocs minuts, tècnicament el Congrés segueix obert i això no permet a Trump nomenar càrrecs automàticament.

El Senat, en mans d'una majoria republicana, està disposat a suspendre les seves activitats per donar-li aquest poder, però la Cambra de Representants està en mans d'una majoria demòcrata. "Si la cambra baixa no accepta aquesta suspensió exerciré la meva autoritat constitucional per tancar les dues cambres. Ells ho saben, han sigut advertits i se'ls està advertint ara mateix. Si no ho aproven prendrem aquest camí i probablement serem desafiats als tribunals, però ja veurem qui guanya", va afegir.

Els membres del Senat tenen previst tornar al Capitoli el 20 d'abril, però els de la Cambra de Representants no ho faran fins al 4 de maig. A més de la crisi del coronavirus, ja estava previst que el Congrés estigués aturat durant dues setmanes d'aquest mes d'abril pel descans de Setmana Santa. Amb tot, la majoria de congressistes porta fora de Washington des de mitjans de març, quan es van decretar confinaments als seus estats respectius.

Segons Trump, fins a 129 càrrecs estan pendents de ser nomenats per unir-se al grup de crisi que gestiona la resposta a la pandèmia del covid-19 a la Casa Blanca.

En la seva roda de premsa diària d'aquest dijous, que començarà al voltant de la mitjanit catalana, s'espera que Trump anunciï el seu pla i calendari per reobrir l'economia del país. A falta de saber-ne els detalls, és probable que aquesta previsió de reobertura econòmica el torni a enfrontar amb els governadors de molts estats que són partidaris de seguir amb les mesures estrictes de confinament durant més temps.