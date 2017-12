Trump amenaça els països que votin en contra de la seva decisió respecte a Jerusalem

El president nord-americà Donald Trump ha amenaçat aquest dimecres amb reduir l'ajut econòmic dels Estats Units als països que votin a favor d'un projecte de resolució de les Nacions Unides impulsat per Palestina en contra la seva decisió de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel.

"Agafen centenars de milions de dòlars i fins i tot milers de milions de dòlars, i després voten en contra nostre. Doncs bé, vigilarem aquests vots. Deixem que votin en contra de nosaltres. Estalviarem molt. No ens importa", ha dit Trump als periodistes a la Casa Blanca.

L'Assemblea General de les Nacions Unides celebrarà una sessió extraordinària d'urgència poc freqüent aquest dijous a petició dels països àrabs i musulmans sobre la controvertida decisió dels Estats Units. L'objectiu és que Washington faci marxa enrere en aquest assumpte, cosa que el govern nord-americà ja ha declarat en diverses ocasions que no farà.

En un missatge enviat aquest dimarts, l'ambaixadora dels Estats Units davant les Nacions Unides, Nikki Haley, també dóna a entendre que pot haver-hi conseqüències per als països que donin suport a la resolució crítica amb aquesta pas de la Casa Blanca. "El president estarà veient aquesta votació atentament i m'ha demanat que l'informi sobre aquells països que votin contra nosaltres", assenyala Haley en la missiva, filtrada avui a la premsa.

En un missatge a Twitter, Haley ha insistit que els EUA "anotarà els noms" dels qui votin en contra de la seva decisió sobre Jerusalem. "A l'ONU sempre se'ns demana que fem més i donem més. Així que quan prenem una decisió, seguint la voluntat del poble nord-americà, sobre on situar la nostra ambaixada, no esperem que aquells als quals hem ajudat ens ataquin", ha insistit l'alta representant nord-americana.

Dilluns, els Estats Units ja es van quedar en solitari intentant defensar la seva decisió, davant el Consell de Seguretat de l'ONU. Una situació que Nikki Haley va qualificar d'"insult". El text que es votarà dijous a l'Assemblea General de l'ONU és semblant al que es va presentar a principis de setmana, i que no va aprovar-se pel veto dels EUA. Dijous aquesta possibilitat no estarà sobre la taula, ja que cap país compta amb dret a veto. A diferència de les resolucions del Consell de Seguretat, però, les de les Nacions Unides no tenen caràcter vinculant.

Trump va reconèixer el passat 6 de desembre a Jerusalem com a capital israeliana, trencant dècades de consens internacional segons el qual l'estatus final de la ciutat ha de ser acordat en un procés de pau entre israelians i palestins. Els EUA defensen que el reconeixement de Jerusalem com a capital israelià i el trasllat de la seva ambaixada de Tel Aviv no és més que reconèixer una realitat i que no suposa que el país ja no doni suport a la solució de dos Estats que promou la comunitat internacional.