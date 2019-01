Trump amenaça amb "destruir econòmicament" Turquia si ataca els kurds

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit aquest dilluns que "destruirà econòmicament" Turquia si el govern de Recep Tayyip Erdogan decideix atacar la població kurda del nord de Síria, tal com es tem des que el país nord-americà va anunciar la retirada de les seves tropes del país sirià.

"Arrasarem Turquia econòmicament si ataquen els kurds", ha apuntat Trump, com és habitual, en un missatge al seu compte Twitter. El mandatari, però, també ha llançat un altre missatge d'alerta als kurds: "De la mateixa manera, no vull que els kurds provoquin Turquia".

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....