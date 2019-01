Trump amenaça amb mantenir el govern tancat “mesos o anys”

Donald Trump va començar ahir a tastar la nova realitat d’una cambra baixa més combativa. La veterana política demòcrata Nancy Pelosi, de 78 anys, que el dia abans havia recuperat la presidència de la cambra baixa després de vuit anys de majoria republicana, va insistir que el seu partit no aprovarà cap partida pressupostària per construir el nou mur fronterer que vol el president nord-americà. “Un mur és una immoralitat entre països -va dir a poques hores de jurar el càrrec-. És una manera antiga de pensar. No és efectiu des del punt de vista dels costos”.

L’enfrontament entre Trump i Pelosi en aquest tema migratori i en moltes altres qüestions definirà els pròxims dos anys de Washington. El president nord-americà té ara davant una oposició més forta que podrà frenar la seva agenda o obrir investigacions sobre el seu govern, el seu equip de campanya i els seus negocis. La crisi política que viu el país pel tancament del govern parcial s’ha convertit en el primer escenari per mesurar forces.

Trump va assegurar que està disposat a mantenir el govern parcialment tancat durant “mesos o anys”, però que no espera que sigui així. En una roda de premsa des dels jardins de la Casa Blanca, el mandatari va defensar la seva posició ferma per obtenir els 5.600 milions de dòlars per construir una nova tanca a la frontera amb Mèxic. “Podem declarar una emergència nacional i construir molt ràpidament. No ho he fet, però potser ho faré”, va reblar.

El govern federal seguirà tancat

Trump i els líders del Congrés dels dos partits es van tornar a reunir ahir a la Casa Blanca per arribar a un compromís. Però van fracassar un altre cop. El president nord-americà va convidar els demòcrates a una altra reunió durant aquest cap de setmana amb els seus assessors per continuar les negociacions.

Tant Trump com els líders republicans van assegurar que la trobada havia sigut “productiva”, mentre que els demòcrates la van considerar “conflictiva”. El que sí que sembla clar és que el tancament del govern, que ja acumula 14 dies, no té encara una solució a la vista. Alguna de les dues parts haurà de cedir o, molt probablement, ho hauran de fer totes dues si es vol sortir d’aquest punt mort que afecta uns 800.000 funcionaris de vuit departaments del govern federal. La meitat no treballen ni cobren, i l’altra meitat han de treballar sense sou perquè són considerats “treballadors essencials”.

Si el tancament del govern federal continua podria afectar diferents programes socials i la gestió de parcs nacionals i de la frontera. Els demòcrates van implorar a Trump que reobri el govern abans d’iniciar una negociació sobre mesures per reforçar la seguretat fronterera.

“Estem compromesos amb la seguretat a la frontera. Però creiem que podem fer això millor quan el govern estigui obert”, va explicar Pelosi sortint de la reunió del president i al costat del líder demòcrata al Senat, Chuck Schumer. La flamant majoria demòcrata de la cambra baixa ha aprovat dos projectes de llei per reobrir el govern federal que inclouen 1.300 milions de dòlars per accions per enfortir la seguretat de la frontera del sud. Aquestes dues iniciatives, però, no tiraran endavant perquè el Senat, sota control republicà, no hi votarà a favor. El senador republicà, Mitch McConnell, líder de la cambra alta, va dir que no acceptarà cap proposta que no tingui el vistiplau del president.

Els demòcrates, amb el control de la cambra baixa, han aconseguit reforçar la seva oposició al govern de Trump. Però hauran de negociar si volen ser efectius, ja que els republicans continuaran defensant el president i les seves polítiques des del Senat. Trump i demòcrates hauran de buscar compromisos si volen evitar una nova etapa de paràlisi política a Washington.