Trump permet construir el polèmic oleoducte entre els EUA i el Canadà

Després d'anys i anys de polèmica, el president dels Estats Units, el també polèmic Donald Trump, ho ha acabat fent. Aquest divendres, el mandatari ha donat permís a l'empresa canadenca TransCanada per "construir, connectar, operar i mantenir" el criticat oleoducte Keystone XL, un projecte que permetria traslladar petroli des del Canadà fins a la costa de Texas, al qual s'oposen grups ecologistes, i que fins i tot va arribar a ser bloquejat per la justícia nord-americana.

"Mitjançant aquesta autorització, dono permís per construir, connectar, operar i mantenir l'oleoducte a la frontera internacional entre els Estats Units i el Canadà, al comtat de Phillips, Montana, per a la importació de petroli", ha assenyalat Trump en el text de l'autorització presidencial difosa aquest divendres a la tarda per la Casa Blanca.

Bloquejat per la justícia

El projecte, que ja va ser aprovat pel mateix Trump fa dos anys, va ser bloquejat per un tribunal estatal perquè va considerar que el govern no havia justificat correctament la concessió de les llicències i havia obviat aspectes mediambientals significatius.

Ara l'autorització signada per Trump estableix una sèrie de condicions al projecte, com la possibilitat que el president dels EUA es reservi el dret de "rescindir, revocar o esmenar" el contracte, sense comptar amb la supervisió de cap agència federal, o que l'empresa hagi de fer front als costos de qualsevol desastre mediambiental causat per error del sistema.

830.000 barrils de petroli diaris

El de Keyston és un sistema d'oleoductes de més de 4.700 quilòmetres operat per TransCanada que connecta la regió petroliera d'Alberta, al Canadà, amb el golf de Mèxic i els Grans Llacs, als Estats Units. El nou projecte de l'empresa canadenca pretén transportar uns 830.000 barrils diaris de petroli des d'Alberta fins a diversos llocs dels EUA.

El 2015, i sota el govern del president Barack Obama, el departament d'Estat va prohibir la construcció de l'oleoducte pel seu possible impacte mediambiental i pel perill que, si l'aprovava, perdés el lideratge en la lluita mundial contra el canvi climàtic.

Però l'arribada de Trump a Washington ho ha canviat tot: des de l'inici del seu mandat, el president nord-americà ha volgut desvincular-se de la major part de polítiques contra el canvi climàtic i ha arribat a assegurar que l'escalfament global no existeix.