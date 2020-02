Trump es burla de l'Oscar a 'Paràsits' : "¿De què diantre anava allò?"

"I el guanyador és: una pel·lícula de Corea del Sud! ¿De què diantre anava allò?" [" What the hell was all that about?"] Amb el to xenòfob que inflama els seus seguidors més fidels, Donald Trump feia burla ahir de la pel·lícula sud-coreana Paràsits, que va guanyar l'Oscar 2020 al millor film fa només uns dies, durant un míting a Colorado Springs, Colorado.

En l'administració de l'"Amèrica primer", que l'Oscar a la millor pel·lícula se l'hagi endut un film d'origen estranger ha estat interpretat pel president com una ignomínia. "Que dolents que van ser els Oscars aquest any!", va dir Trump en el seu discurs fent evident de nou la seva mala relació amb la indústria de Hollywood, que sovint aprofita precisament les gales dels Oscars per criticar les polítiques del president.

Trump es va mofar de l'excepcionalitat que ha suposat aquest any el fet que una pel·lícula estrangera s'hagi endut fins a quatre estatuetes, inclòs el premi de millor pel·lícula de l'any. "Ja tenim prou problemes amb Corea del Sud, pel comerç i altres temes, i a sobre li donem el premi a la millor pel·lícula", es va afanyar a criticar Trump.

I per acabar d'adobar el terreny al seu electorat més conservador, va reclamar un retorn als clàssics com Allo que el vent s'endugué. "¿No podem tornar a Allò que el vent s'endugué, sisplau? ¿O a Sunset Boulevard?", exclamava entre aplaudiments del seu públic.

La distribuïdora de Paràsits va respondre als comentaris de Trump amb un tuit en què també feia burla i deia que era "comprensible" que no hagués entès

la pel·lícula perquè "no sap llegir".

Trump també va tenir paraules de mofa cap a un altre guanyador de l'edició d'enguany, l'actor Brad Pitt, que es va endur l'Oscar al millor actor secundari, i de qui va dir que "mai" no li "havia agradat". "Va fer alguns comentaris intel·ligents, és un llest", es va burlar Trump, en referència al discurs d'agraïment de l'actor, en què va destacar que li havien donat 45 segons per parlar: "Més temps del que han donat a John Bolton [exassessor de Trump] al Senat", va dir. Els republicans van tancar files amb Trump per evitar cridar cap testimoni a declarar al Senat en el procés de destitució obert contra el president, de manera que el poguessin absoldre ràpidament.