Trump no hauria conspirat amb Rússia per aconseguir la presidència

El fiscal general dels Estats Units, William Barr, ha defensat aquest dijous que no hi ha "proves suficients" que apuntin que el president nord-americà, Donald Trump, conspirés amb el govern rus per aconseguir la presidència en els comicis del 2016. També ha assegurat que, tot i que va haver 10 possibles episodis d'obstrucció a la justícia de Trump, no hi veu motivació corrupta i, per tant, es considera que no hi hauria delicte.

El fiscal, però, ha advertit que el Kremlin sí que va penetrar en els servits del DNC i de Hillary Clinton, i que, després, van facilitar els correus electrònics a WikiLeaks.

Aquest dijous el Congrés dels Estats Units rep l'informe de Mueller. Mentrestant, Barr i el fiscal general adjunt, Rod Rosenstein, han presentat les conclusions finals d'una investigació de dos anys sobre la suposada intervenció del Kremlin durant les eleccions presidencials de 2016, que van portar Trump al capdavant de la Casa Blanca.

Abans, Barr havia fet declaracions en una conferència de premsa prèvia a la publicació de la versió censurada pel Departament de Justícia de l'informe del fiscal especial Robert Mueller sobre les indagacions de l'anomenada trama russa.

Citat al Congrés

Paral·lelament, el president del Comitè Judicial de la Cambra Baixa dels EUA, Jerrold Nadler, ha sol·licitat al fiscal Mueller testificar al Congrés "no més tard del 23 de maig".

"Tal com he comunicat ja al Departament de Justícia, sol·licito el seu testimoni davant el Comitè Judicial el més aviat possible -no més tard del 23 de maig de 2019-", ha escrit Nadler en una carta enviada a Mueller que ha fet pública a través del seu compte de Twitter .

Nadler considera que el Congrés i els nord-americans "han d'escoltar Mueller en persona per entendre millor les seves troballes", que determinen que Trump ni ningú de la seva campanya electoral van col·laborar amb el Kremlin.