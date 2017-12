Trump declara la Xina i Rússia rivals del “poder americà”

Donald Trump veu un món on els països estan en perpètua competència i en el qual els Estats Units han de defensar el seu poder hegemònic. El president nord-americà va declarar ahir la Xina i Rússia els màxims “competidors” del seu país en la seva estratègia de seguretat nacional. I va eliminar la descripció de canvi climàtic com a amenaça a la seguretat nacional feta pel seu predecessor, Barack Obama.

El document, que presenta les línies principals de la seva política exterior, es resumeix en la seva frase electoral “Amèrica primer”. Trump continua utilitzant aquest eslògan -popularitzat als anys 40 per aïllacionistes i filonazis contraris a l’entrada dels EUA a la Segona Guerra Mundial- perquè engloba a la perfeccó i d’una manera simple el missatge populista que el va portar a la Casa Blanca.

“Una nació sense fronteres no és una nació. Una nació que no protegeix la prosperitat a casa no pot protegir els seus interessos a l’estranger”, va assegurar Trump en el seu discurs des de l’edifici federal Ronald Reagan a Washington. Així, els interessos econòmics i la prosperitat dels nord-americans són la base de la seva doctrina exterior.

Tant Trump com el seu govern afirmen que “Amèrica primer” no vol dir “Amèrica sola”. Tanmateix, al seu Parlament, va deixar clar que els Estats Units prendran totes les mesures necessàries, fins i tot unilaterals, per defensar els seus interessos en temes de seguretat, immigració, comerç o canvi climàtic.

El president va detallar que la seva estratègia nacional i política exterior té quatre pilars: protegir el poble nord-americà i el seu estil de vida, impulsar la prosperitat, preservar la pau a través de la força i avançar la influència dels EUA.

Competidors estratègics

El govern de Trump creu que la Xina i Rússia són dos “competidors estratègics” que desafien “el poder, la influència i els interessos d’Amèrica”. “Estan tractant de soscavar la seguretat i la prosperitat dels Estats Units -afirma el text-. Volen crear un món que sigui l’antítesi dels valors i interessos nord-americans”.

Trump va assegurar que col·laborarà amb aquestes potències però tenint en compte sempre primer els interessos nord-americans. El seu discurs va obviar les paraules dures contra Pequín i Moscou. En canvi, en el document sobre la seva estratègia, qualifica els dos països de “poders revisionistes” que estan “decidits a fer les seves economies menys lliures i obertes, per augmentar els seus exèrcits i controlar la informació i les dades per reprimir les seves societats i estendre la seva influència” al món.

Aquestes frases, sobretot les dirigides a Rússia, van sorprendre ahir alguns analistes nord-americans per la seva duresa. Des de la seva arribada a la Casa Blanca, Trump ha mantingut una bona relació tant amb el president xinès, Xi Jinping, com amb el rus, Vladímir Putin.

Tot i així, en el document sobre la seva estratègia exterior, només hi ha acusacions i amenaces a la Xina quan acusa el seu govern de robar tecnologia nord-americana. “No ignorarem les violacions, els enganys o les agressions econòmiques”.

Durant la presentació de la seva doctrina, Trump també va prometre més inversió per modernitzar l’exèrcit i afrontar amenaces com el ciberterrorisme. “Amèrica tornarà a guanyar”, va proclamar, i va advertir que farà front a les amenaces de països com Corea del Nord i l’Iran, o del grup jihadista Estat Islàmic.

Independència energètica

Trump, doncs, va afirmar que farà marxa enrere a les decisions del seu predecessor, que va ordenar reduir la despesa militar. També, a diferència d’Obama, ha eliminat el canvi climàtic com a amenaça per a la seguretat dels Estats Units. Per al seu govern, el principal objectiu ha de ser aconseguir la independència energètica del país. Per això en els últims mesos ha aprovat diversos decrets per eliminar regulacions que beneficien les petrolieres i la indústria del carbó, i per reduir les reserves naturals.

“[En les últimes eleccions presidencials] el poble nord-americà va rebutjar els fracassos del passat. Va redescobrir la seva veu i va reclamar la propietat d’aquesta nació i del seu destí”, va afirmar Trump, que va utilitzar el discurs sobre la seva política exterior per fer seus els èxits econòmics dels últims mesos tant a la borsa com en el mercat laboral.