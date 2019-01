Trump deixa a terra la presidenta del Congrés

La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, la demòcrata Nancy Pelosi, ha hagut d’ajornar un viatge oficial a Europa i l’Afganistan per motius de seguretat, després que Donald Trump no l’autoritzés a fer servir un avió militar -esgrimint el tancament parcial de l’administració nord-americana- i fes públic el seu itinerari. Alts funcionaris de la Casa Blanca van filtrar aleshores un pla secret perquè ella i altres congressistes viatgessin en un vol comercial.

“Ateses les greus amenaces provocades per l’actuació del president, la delegació ha decidit ajornar el viatge per no posar més en perill les nostres tropes i el personal de seguretat, ni tampoc altres passatgers del vol”, va dir en un comunicat el gabinet de la líder demòcrata.

Va ser el Servei de Seguretat Diplomàtica qui va donar l’alerta, l’endemà que Trump expliqués per carta a Pelosi, dijous, que no li permetia utilitzar un avió militar per al viatge que havia de fer aquella mateixa tarda. Segons els demòcrates, el fet que el president fes públic un viatge tan sensible augmentava el risc per a la delegació i el personal de suport, i van afegir que l’endemà al matí es van assabentar que l’administració també havia filtrat el viatge en el vol comercial.

Persones pròximes a Trump, de manera anònima i sense tenir-ne autorització, van revelar dijous que Pelosi havia decidit viatjar en un vol comercial. La notícia es va escampar per la Casa Blanca i el mateix Trump va participar en una conversa en què se’n parlava. Ahir diversos alts càrrecs van negar-ho, i van sostenir que Pelosi no hauria pogut mantenir el seu viatge en secret: “Si la portaveu de la Cambra i una vintena de membres més del Capitoli compren un bitllet d’avió cap a l’Afganistan, el món ho acabarà sabent”, va dir un d’aquests alts càrrecs, que va demanar quedar en l’anonimat. “Que nosaltres vam filtrar cap informació que pogués amenaçar la seguretat d’un nord-americà és una mentida absoluta”, va afegir.

Aquest és l’últim capítol de l’episodi d’enfrontaments entre Trump i Pelosi. La demòcrata va demanar dimecres al president que ajornés el seu discurs sobre l’Estat de la Unió, previst per al dia 29, atès el tancament parcial de l’administració, perquè molts dels empleats federals encarregats de protegir els participants no cobren actualment el sou. El president s’hi va tornar l’endemà, i li va reclamar a Pelosi que mentre els treballadors públics no puguin cobrar abandonés els “actes de relacions públiques”.

Plans frenètics

“Evidentment, si vol viatjar en un vol comercial hi té tot el dret”, va escriure Trump en una carta a Pelosi plena de sarcasmes. Però un cop es va saber la intenció de Pelosi, que ocupa el segon càrrec més important dels Estats Units, de viatjar a un país en conflicte, es va creure difícil garantir-ne la seguretat. La carta de Trump va arribar just en el moment en què els congressistes que havien d’acompanyar Pelosi ja eren en un autobús que els havia de portar a la base militar d’Andrews.

Tot plegat va portar a una frenètica ronda de plans de contingència clandestins, mentre la presidenta es tancava al despatx amb congressistes, assessors i responsables de seguretat per ordir un pla per fer servir un vol comercial. Amb tot, les alertes del Departament de Seguretat i la constatació que hi havia filtracions van portar Pelosi a ajornar el viatge.

“Per què Nancy Pelosi i altres demòcrates haurien de poder marxar set dies d’excursió mentre 800.000 persones no cobren el sou?”, es va preguntar Trump en un tuit en què feia referència als treballadors de l’administració nord-americana afectats pel tancament parcial davant la negativa dels demòcrates a concedir una partida per al blindatge del mur de la frontera amb Mèxic. De fet, el viatge havia de durar sis dies: de dijous al vespre a dimarts.

Els demòcrates van recordar que el Congrés té la “responsabilitat constitucional de supervisar la zona de conflicte”, on “homes i dones uniformats es juguen la vida cada dia”.

Els viatges oficials, prohibits

I mentre continua la mala maror entre Trump i Pelosi, la Casa Blanca ha anunciat que queden prohibits tots els viatges oficials en avió dels congressistes pagats pels contribuents mentre duri el shutdown, a menys que tinguin l’aprovació expressa de l’equip de Trump. La mesura inclou també els vols comercials. Ara mateix no es veu el final del tancament parcial: no hi ha previstes reunions entre Trump i els líders demòcrates per arribar a un acord.