Trump demana 8.000 milions de dòlars per crear un exèrcit espacial

El departament de Defensa dels Estats Units ha demanat al Congrés 8.000 milions de dòlars per tirar endavant un exèrcit a l'espai per tal de garantir el "domini" nord-americà més enllà de la Terra. El govern de Donald Trump ha enviat un document que en només 15 pàgines detalla el full de ruta per establir el que ja ha batejat com la Força Espacial, que si finalment aconsegueix el finançament demanat es convertiria en la sisena branca de les forces armades i tindria el mateix nivell que els exèrcits d'aire i terra, l'armada, la marina i la guàrdia costanera.

Donald Trump va avançar la seva idea al mes de març i pel que fa a les previsions estima que el projecte podria estar llest cap al 2020, quan les tropes ja estarien disponibles per fer operacions. Per accelerar el procés, la proposta governamental és crear el Comando de l'Espai, que ocuparà la cúspide de la nova força. El pla presentat preveu formar soldats de carrera procedents d'altres branques militars que, segons el document, seran "entrenats, promocionats i mantinguts com a professionals de la guerra espacial".

Space Force all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 d’agost de 2018

El Pentàgon recomana la creació d'una agència espacial que haurà de treballar en la investigació i innovació necessàries per poder dur a terme la missió de defensar els interessos nord-americans a l'espai. Finalment, suggereix la creació d'un càrrec civil específic, el subsecretariat de Defensa per a l'Espai, amb la funció de coordinar els temps i els objectius inherents a la creació de la Força Espacial.

"Ha arribat el moment d'establir una Força Espacial. Aquest document estableix els passos exactes a prendre per crear-la", va declarar el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, durant la presentació del document. El número dos de Trump va justificar el milionari pla per no perdre terreny davant de potències rivals com la Xina, Rússia, Corea del Nord i l'Iran, que ja han fet passos en la cursa militar espacial.

En aquest sentit, Pence va respectar el guió marcat pel mateix president dels Estats Units, Donald Trump, quan, en ordenar la creació d'aquest nou exèrcit el 18 de juny passat, va assenyalar a Pequín i Moscou com els principals rivals a batre en aquest nou camp de batalla.

Tot i la controvèrsia sorgida sobre la creació d'una nova branca de les forces armades, pel fet que nombroses veus consideren que suposarà una nova trava burocràtica per dur a terme una missió de la qual ja s'encarrega l'exèrcit de l'aire, Pence va defensar encaridament la seva necessitat.

"Altres administracions descurar la seguretat en l'espai, però el president Trump ha deixat clar que és un escenari tan important com ho puguin ser la Terra, l'aire o el mar. Ens hem de preparar per a aquest nou camp de batalla", en què, segons Pence, els rivals nord-americans ja han convertit l'espai exterior. Per la seva banda, el secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, va destacar la importància que té avui en dia l'espai per a la defensa d'"interessos vitals" del país.